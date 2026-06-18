Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de lámparas de piedra para terraza o jardín más barata del mercado: por solo 21,99 euros
Crea la atmósfera que tu quieras gracias a los 9 modos de iluminación (blanco cálido, blanco luz diurna, 6 colores y modo de cambio de color)
Manuel Riu
Si eres de los afortunados que tiene en casa una terraza o jardín debes saber que hay muchas formas de poder iluminar ese espacio y darle un toque creativo a la vez que original y elegante, debes acudir a Lidl a conseguir las nuevas lámparas de suelo.
Se trata de las lámparas solar LED de la marca Livarno que puedes colocar por el suelo e iluminar la zona con diferentes tonalidades.
Una lámpara de diseño para varios ambientes
Esta lámpara es perfecta para iluminación decorativa para el jardín, la terraza y exteriores. Además, gracias a que tanto en primavera como en verano anochece más tarde, puedes disfrutar de una velada perfecta por su autonomía de hasta 8 horas (con una carga óptima).
Como decíamos, puedes crear la atmósfera que tu quieras gracias a los 9 modos de iluminación (blanco cálido, blanco luz diurna, 6 colores y modo de cambio de color). Otro detalle que enamora de este producto es que se enciende automáticamente al anochecer, por lo que no debes preocuparte por ir conectándole una vez que el sol comienza a desaparecer. Eso sí, también se puede encender y apagar manualmente y tiene un módulo solar integrado con batería de iones de litio.
Este producto se encuentra entre los "top valorados" de Lidl y el 100% de los clientes lo recomiendan. Y es que, además de su forma decorativa y su uso, el precio es otro detalle que conquista a los usuarios. Por solo 21,99 euros puedes conseguir este producto que hará las delicias de tu jardín o terraza este verano.
Recuerda que puedes conseguir este artículo en las tiendas físicas de Lidl y también a través de este enlace de la página web oficial de la famosa cadena de supermercados alemana.
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