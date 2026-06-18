Estás haciendo mal tu cama y no lo sabías: los errores que seguro cometes

Hacer la cama parece una de esas tareas sencillas que no tienen ningún misterio. Estirar las sábanas, colocar la almohada, subir el edredón y listo. Sin embargo, hay pequeños errores muy habituales que pueden hacer que la cama no quede tan limpia, cómoda o saludable como debería. Y lo curioso es que muchos se repiten cada mañana casi sin pensar.

Uno de los fallos más comunes es hacer la cama nada más levantarse. Aunque parezca lo más ordenado, no siempre es lo más recomendable. Durante la noche, el cuerpo desprende calor, sudor y humedad, y si se tapa todo inmediatamente con el edredón o la colcha, esa humedad queda atrapada entre las sábanas. Lo mejor es airear la cama unos minutos antes de cubrirla por completo.

Claves finales para hacer mejor la cama No hagas la cama justo al levantarte: deja que se airee unos minutos.

Ventila la habitación cada mañana siempre que sea posible.

Sacude sábanas y almohada antes de colocar la ropa de cama.

Cambia las sábanas con regularidad, especialmente en verano.

Lava o airea almohadas, cojines y mantas decorativas.

Usa un protector de colchón transpirable.

Evita acumular demasiados textiles si no los limpias a menudo.

Otro error frecuente es no ventilar la habitación. Abrir la ventana durante un rato ayuda a renovar el aire, reducir la humedad y dejar que las sábanas se sequen mejor después de la noche. No hace falta tener la ventana abierta durante horas, pero sí permitir que el dormitorio respire antes de dejar la cama completamente hecha.

También es habitual olvidarse de sacudir bien las sábanas y la almohada. Estirar la ropa de cama sin moverla apenas puede dejar restos de piel, polvo o pequeñas partículas acumuladas durante la noche. Sacudir suavemente las sábanas y airear la almohada ayuda a mantener una sensación más fresca y limpia.

Hacer la cama bien no consiste solo en que quede perfecta a la vista. También se trata de cuidar la higiene, mejorar el descanso y convertir el dormitorio en un espacio más saludable.

Otro gesto que muchas personas pasan por alto es cambiar las sábanas con poca frecuencia. Aunque a simple vista parezcan limpias, acumulan sudor, células muertas, restos de cremas, polvo y ácaros. Lo recomendable es lavarlas de forma regular, especialmente en épocas de calor o si se suda mucho durante la noche.

La almohada, la gran olvidada

La almohada también suele ser la gran olvidada. No basta con cambiar la funda: conviene revisar su estado, airearla y lavarla según las indicaciones del fabricante. Una almohada deformada, amarillenta o con mal olor puede afectar tanto al descanso como a la higiene.

Otro error es usar demasiados cojines o mantas decorativas sin lavarlos casi nunca. Quedan muy bien en la foto, pero si pasan del suelo a la cama, o si se acumulan durante semanas sin limpieza, pueden convertirse en un foco de polvo. La decoración está bien, pero debe ser práctica y mantenerse limpia.

También conviene fijarse en cómo se coloca la sábana bajera. Si queda arrugada o mal ajustada, no solo resulta incómoda, sino que puede hacer que el descanso sea peor. Una cama bien hecha no es solo una cuestión estética: también ayuda a dormir mejor.

Otro fallo muy común es tapar el colchón sin protegerlo. Usar un protector de colchón transpirable ayuda a evitar manchas, humedad y acumulación de suciedad. Además, alarga la vida del colchón y facilita mucho la limpieza.

Por último, muchas personas olvidan que hacer bien la cama empieza antes de colocar la colcha. Una habitación ventilada, unas sábanas limpias, una almohada cuidada y un colchón protegido son tan importantes como que todo quede bonito y ordenado.