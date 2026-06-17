Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Ultra SanabriaEl trabajo de las tejedoras que decoran Zamora para San PedroA tan solo un partido del fútbol profesional, este es el recorrido que el Zamora CF ha tenido que hacer durante los Play-OffIncendio en FermoselleLos patios de los colegios de la provincia de Zamora se convierten en aulas contra el fuego
instagramlinkedin

Ahorros

La regla de las 48 horas: el sencillo truco para gastar menos dinero en ropa

Un método que ayuda a frenar las compras impulsivas

La regla de las 48 horas: el sencillo truco para gastar menos dinero en ropa.

La regla de las 48 horas: el sencillo truco para gastar menos dinero en ropa. / Shutterstock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A.B.G.

Zamora

Si eres de los que pierden grandes cifras de su salario en compras innecesarias y ahorrar es algo imposible, este post te interesa. Cada vez más consumidores buscan fórmulas para reducir sus gastos en ropa sin renunciar a vestir bien, y para ello, recurren a la conocida como regla de las 48 horas, un método que ayuda a frenar las compras impulsivas.

La técnica consiste en no comprar una prenda en el momento en que se ve. En lugar de eso, se recomienda guardarla en la cesta, hacerle una fotografía o dejarla anotada, y esperar dos días antes de tomar la decisión final. Pasadas las 48 horas, el comprador debe hacerse tres preguntas clave:

  • Si todavía desea realmente la prenda
  • Si puede combinarla con al menos tres piezas que ya tiene en su armario
  • Si cree que la utilizará como mínimo diez veces

Noticias relacionadas y más

La realidad demuestra que muchas compras de ropa se producen por impulso, especialmente durante periodos de rebajas o promociones. El atractivo de un precio bajo puede llevar a adquirir prendas innecesarias que terminan olvidadas en el armario, por lo que aplicar esta regla permite comprar de forma más consciente, ahorrar dinero y evitar la acumulación de ropa poco utilizada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents