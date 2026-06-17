Ahorros
La regla de las 48 horas: el sencillo truco para gastar menos dinero en ropa
Un método que ayuda a frenar las compras impulsivas
A.B.G.
Si eres de los que pierden grandes cifras de su salario en compras innecesarias y ahorrar es algo imposible, este post te interesa. Cada vez más consumidores buscan fórmulas para reducir sus gastos en ropa sin renunciar a vestir bien, y para ello, recurren a la conocida como regla de las 48 horas, un método que ayuda a frenar las compras impulsivas.
La técnica consiste en no comprar una prenda en el momento en que se ve. En lugar de eso, se recomienda guardarla en la cesta, hacerle una fotografía o dejarla anotada, y esperar dos días antes de tomar la decisión final. Pasadas las 48 horas, el comprador debe hacerse tres preguntas clave:
- Si todavía desea realmente la prenda
- Si puede combinarla con al menos tres piezas que ya tiene en su armario
- Si cree que la utilizará como mínimo diez veces
La realidad demuestra que muchas compras de ropa se producen por impulso, especialmente durante periodos de rebajas o promociones. El atractivo de un precio bajo puede llevar a adquirir prendas innecesarias que terminan olvidadas en el armario, por lo que aplicar esta regla permite comprar de forma más consciente, ahorrar dinero y evitar la acumulación de ropa poco utilizada.
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