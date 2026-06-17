Limpieza
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpia ventanas de microfibra de mano más barato del mercado: por solo 9,99 euros
Tiene una funda de microfibra y una escobilla que de una sola pasada deja el cristal libre de suciedad
Daniel Cid
Llega el calor, las lluvias y la humedad. Y es que aunque el verano esté a la vuelta de la esquina, todavía es tiempo de primavera y de chubascos que nos pillan por sorpresa, aunque la app del tiempo de nuestro teléfono móvil nos indicaba que iba a ser un día de sol.
Uno de los elementos que más sufren en nuestra casa son las ventanas. La humedad deja manchas que opacan nuestras vistas (sobre todo en los sitios de playa) y las lluvias con calor pueden venir acompañadas de barro. Por todo ello, Lidl tiene la opción más barata que deja las ventanas como recién instaladas. Se trata del Limpiaventanas 2 en 1 de Vileda que vende la cadena de supermercados.
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El mango que todo lo resuelve
Esta mopa de Lidl no tiene un bastón largo y es incómoda para llegar a los espacios, sino que tiene una funda de microfibra y una escobilla que de una sola pasada deja el cristal libre de suciedad. La mopa y la escobilla pueden utilizarse por separado o en conjunto. Y es que tiene la ventaja de separarse en un momento para poder quitar la suciedad en espacios reducidos o que no tengan espacio para algo tan rígido como el soporte. Y al revés, un mango perfecto para poder frotar en vertical en los ventanales, pero sin tener que repetir el proceso, dado que lo dejan nuevos.
Un detalle que enamora a los compradores sobre este producto es su precio. Y es que el Limpiaventanas 2 en 1 de Vileda que vende Lidl tiene actualmente un precio de 9,99 euros. Un auténtico chollo para un limpiador de estas características.
Recuerda que lo puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de la página web oficial de la cadena de supermercados de origen alemán.
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