Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el banco de madera con cojines incluidos más barato: acabado de madera y se convierte en tumbona

Ahora que el calor se ha convertido en el gran protagonista de la jornada y con el verano a la vuelta de la esquina, el jardín y la terraza son los grandes rincones donde pasamos más tiempo en nuestra casa.

Y qué mejor que relajarse en un precioso banco con acabado de madera que además puedas usar como tumbona para echar una siesta al aire libre. Lidl tiene uno para jardín con cojines que es el más barato del mercado porque ha bajado el precio de este producto para ser un auténtico chollo.

Un diseño exclusivo al mejor precio

Este exclusivo mueble de robusta madera de acacia aceitada combina un diseño elegante con la máxima funcionalidad y te ofrece el refugio perfecto para momentos de relax al aire libre. La madera de acacia aceitada no solo es un punto de atracción visual, sino que también es resistente a la intemperie y duradera. Lo que hace que esta tumbona sea tan especial es su extraordinaria capacidad de adaptación: utilízala como un acogedor banco para conversaciones relajadas, conviértela en una cómoda tumbona para leer o disfrútala como una espaciosa cama de jardín para una siesta reparadora al aire libre.

Los dos gruesos cojines de respaldo y el suave acolchado garantizan una experiencia de confort incomparable. El acolchado de espuma de PU y la funda de 100 % poliéster garantizan horas agradables. Los dos reposabrazos son abatibles de forma independiente, por lo que puedes adaptar la superficie de descanso de forma flexible a tus necesidades. Con una impresionante capacidad de carga de hasta 220 kilos, la tumbona ofrece un espacio estable y seguro para hasta dos personas.

Como te decíamos más arriba, Lidl ha bajado el precio de este producto, por lo que ahora lo puedes conseguir por 139,99 euros. Un precio espectacular para un mueble de esta calidad.

Recuerda que puedes conseguir este banco de madera en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de este enlace de la página web de la cadena de supermercados.

Lidl, el supermercado que convirtió la compra rápida en una fórmula de éxito

Lidl es una de esas cadenas de supermercados que ha logrado hacerse un hueco en la rutina de miles de familias. Su propuesta combina precios ajustados, productos de marca propia, ofertas semanales y una selección de artículos que cambia con frecuencia, algo que ha convertido sus pasillos en una mezcla de compra diaria y pequeño descubrimiento.

La compañía nació en Alemania y forma parte del Grupo Schwarz, uno de los grandes operadores internacionales de distribución. En España, Lidl ha crecido de forma notable desde su llegada y hoy supera las 700 tiendas, cuenta con 13 plataformas logísticas y una plantilla de alrededor de 19.700 personas. Además, colabora con más de 860 proveedores nacionales, a los que compra productos por valor de unos 7.900 millones de euros anuales, exportando más de la mitad.

Uno de los rasgos que más identifican a Lidl es su apuesta por la marca propia. Productos de alimentación, limpieza, higiene, bazar, ropa o pequeños electrodomésticos forman parte de una oferta pensada para competir en precio sin renunciar a una imagen de calidad. Sus semanas temáticas, sus promociones puntuales y sus artículos de temporada han ayudado a crear una relación muy reconocible con el consumidor.