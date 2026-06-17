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Los diez mejores trucos que has leído nunca para ahorrar combustible

Los sábados, los días más caros para repostar: te contamos qué jornada de la semana es más barato hacerlo

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Archivo - Gasolina, gasolinera, gasoil, IPC, precios, consumo, petróleo, carburante / EUROPA PRESS - Archivo

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Abril Oliva

A pesar del descuento que ya se está aplicando en las gasolineras ante la feroz subida del carburante, te presentamos unos consejos fáciles y prácticos para que no te dé un vahído cuando vayas a llenar el depósito de tu coche.

Muchos de ellos, quizás los estés ya aplicando sin ni siquiera darte cuenta. Otros, tendrás que pensarlos, razonarnos y, sobre todo, aplicarlos para comprobar si, en tu caso, sirven de algo a la hora de ahorrar unos cuantos euros de los que ahora mismo dedicas a combustible.

Estos son los 10 consejos más sencillos para conducir de una forma más eficiente que redunde en tu consumo de carburante.

  1. Si tu motor es de diésel, arranca y espera unos segundos. Si es de gasolina, inicia la marcha nada más arrancar.
  2. Pasa a la segunda marcha en unos segundos y, unos pocos después, a tercera, cuarta... sin más dilación, salvo que tu conducción lo requiera. Aproximadamente, hazlo cada seis segundos.
  3. A más velocidad, más gasto, así que respeta los límites de velocidad en autovía y autopista, donde más notarás el ahorro.
  4. Nada de frenazos ni aceleraciones bruscas: intenta mantener uniformidad en la velocidad siempre y cuando sea posible. A una marcha insertada sin pisar el acelerador no consumirás NADA: si tienes modalidad automática, úsala.

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Agencia ATLAS / Foto: Reuters

  1. No dejes el motor en ralentí. Es mejor que apagues el coche si vas a parar un rato a descansar.
  2. Circula el mayor tiempo posible en las marchas más largas y a bajas revoluciones. 
  3. No sólo es importante el dónde repostar sino también el cuándo. De este el modo, el lunes es el día más barato echar gasolina, mientras que el sábado es el más caro.
  4. Revisar la presión de los neumáticos podrá hacerte ahorrar hasta un 3% de combustible
  5. Planifica tu viaje si va a ser largo.
  6. Abrir las ventanillas resulta más eficiente que usar el aire acondicionado cuando vas a poca velocidad. Sin embargo, cuando vas más rápido el efecto es el inverso por la mayor resistencia del aire: cierra la ventanilla y enciende el aire.

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