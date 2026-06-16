La regla de las 24 horas: el truco de la temporada para ayudarte a dejar de comprar por impulsos vía online o en rebajas

Comprar por internet es fácil, rápido y, muchas veces, demasiado tentador. Basta con ver una oferta, recibir una notificación o entrar “solo a mirar” en una tienda online para acabar añadiendo al carrito algo que no estaba previsto. En épocas de rebajas, promociones especiales o descuentos por tiempo limitado, esa sensación se multiplica: parece que si no compras ahora, estás perdiendo una oportunidad.

Sin embargo, uno de los trucos más sencillos para ahorrar consiste precisamente en hacer lo contrario: esperar 24 horas antes de comprar algo que no sea urgente.

La regla es muy fácil de aplicar. Cuando veas un producto que te apetece comprar, pero que realmente no necesitas en ese momento, déjalo en el carrito o apúntalo en una lista y espera hasta el día siguiente. Si pasadas 24 horas sigues pensando que lo necesitas, que lo vas a usar y que encaja en tu presupuesto, entonces puedes valorar la compra con más calma. Pero muchas veces ocurre lo contrario: el impulso desaparece.

Este método funciona porque muchas compras no responden a una necesidad real, sino a una emoción momentánea. Puede ser aburrimiento, estrés, ganas de darse un capricho o la sensación de que una oferta es demasiado buena para dejarla pasar. Las tiendas online lo saben y utilizan mensajes como “últimas unidades”, “solo hoy” o “descuento limitado” para empujar al consumidor a decidir rápido.

Enfriar la falsa urgencia

Esperar un día ayuda a enfriar esa urgencia. Lo que parecía imprescindible por la noche puede no parecerlo tanto a la mañana siguiente. Ese margen permite distinguir entre una compra útil y una compra impulsiva, y evita acumular productos que después apenas se usan.

La regla de las 24 horas es especialmente útil durante las rebajas. En estos periodos, muchas personas compran porque algo está más barato, no porque realmente lo necesiten. Pero un producto innecesario, aunque tenga descuento, sigue siendo un gasto. Ahorrar no consiste en comprar muchas cosas rebajadas, sino en pagar menos por aquello que de verdad se iba a comprar.

Agencia Atlas

También puede aplicarse a ropa, tecnología, decoración, cosmética, pequeños electrodomésticos o cualquier compra online que no sea urgente. El truco no prohíbe comprar, simplemente obliga a tomar la decisión con un poco más de distancia. Y esa pausa, aunque parezca pequeña, puede cambiar mucho el resultado.

CONSEJO El objetivo de esta regla no es dejar de darse caprichos, sino comprarlos mejor. No se trata de vivir renunciando a todo, sino de evitar que las compras impulsivas decidan por nosotros. Un capricho pensado y disfrutado vale más que tres compras rápidas olvidadas en un cajón.

Una buena forma de ponerlo en práctica es crear una lista de “compras en espera”. Cada vez que aparezca un capricho, se anota el producto, el precio y la fecha. Al día siguiente se revisa. Si todavía tiene sentido, se compara con otras opciones y se decide. Si ya no apetece tanto, se elimina. Ese gesto puede evitar muchos gastos pequeños que, sumados a final de mes, hacen una diferencia importante.

Además, esperar 24 horas permite comprobar si el precio era realmente tan bueno. En ocasiones, las ofertas se repiten, los descuentos no son tan excepcionales o incluso aparecen alternativas mejores. Comprar con prisa casi nunca favorece al bolsillo.

Por eso, antes de pulsar el botón de comprar, merece la pena hacerse una pregunta sencilla: “¿Lo seguiré queriendo mañana?”. Si la respuesta sigue siendo sí después de 24 horas, probablemente la compra tenga más sentido. Si la respuesta es no, acabas de ahorrar sin esfuerzo y sin renunciar a nada importante.