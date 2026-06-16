Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quién es quién en el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y LeónEl Zamora CF de Óscar CanoOperativo contra incendios en Zamora, sin helicópterosAniversario del Centro Zamorano de Buenos Aires
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cortafiambres eléctrico más barato del mercado: disponible por 33,99 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pulverizador de riego para jardín más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pulverizador de riego para jardín más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E.F.

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina sin complicaciones y de alta calidad. Se trata del cortafiambres eléctrico que combina precisión y alta calidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 33,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una cuchilla de sierra precisa extraíble que sirve para cortar alimentos duros, con corteza o fibrosos sin aplastarlos. Además, dispone de un ajuste indivual del ancho de corte hasta 23 milímetros, ideal para adaptar el grosor del fiambre a gusto del consumidor. Gracias a su cuchilla de acero inoxidable los embutidos alcanzarán un corte dingo de cualquier charcutería y lejos de grandes complicaciones.

Con respecto a su sistema de seguridad, el fabricante indica que el cortafiambres cuenta con una mesa de apoyo inclinada y unos pies con ventosa que garantizan una sujeción segura. Incluye carro extraíble con protector de pulgar, cubierta de cuchilla extraíble, soporte para alimentos y bandeja de recogida. Estas piezas ofrecen un corte uniforme, seguro y limpio. Sin duda, este cortafiambres se presenta como un imprescindible de la cocina.

Cortafiambres eléctrico. / Lidl

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este cortafiambres eléctrico que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este mismo enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents