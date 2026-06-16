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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén con revestimiento de cobre que garantiza los mejores resultados en la cocina: disponible por menos de 25 euros

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa de juegos de arena y agua que promete conquistar a los más pequeños de la casa: fomenta la creatividad, la fantasía y la motricidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa de juegos de arena y agua que promete conquistar a los más pequeños de la casa: fomenta la creatividad, la fantasía y la motricidad

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E.F.

Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena alemana ha revolucionado su sección de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los más exquisitos culinarios. Se trata de la sartén con revestimiento de cobre que combina resistencia y alta calidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 22,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está diseñado con capa de cobre y acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece una distribución del calor insuperable y una superficie de cocción segura, duradera y no reactiva. Así lo ha dejado claro el fabricante, quien indica que gracias a su estructura de cuatro capas permite una distribución rápida y uniforme del calor. Ideal para que los alimentos alcancen el punto de fritura perfecto.

La sartén es apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción y, además, puede soportar una temperatura en el horno hasta 250 °C. Una función ideal para ampliar el abanico culinario y disfrutar experimentando con nuevas recetas.

Sartén con revestimiento de cobre. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta sartén con revestimiento de cobre que promete convertirse en uno de los artículos más demandados y que puedes conseguir ya mismo haciendo clic en este enlace.

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