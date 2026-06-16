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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el horno para pizza eléctrico que garantiza resultados de cocción perfectos: ideal para disfrutar de la cocina al más puro estilo italiano

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el palomitero más barato del mercado: no hay forma más fácil y rápida de hacerlas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el palomitero más barato del mercado: no hay forma más fácil y rápida de hacerlas

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E.F.

¿Buscas nuevas recetas y sabores en la cocina? No te preocupes, Lidl ha lanzado una nueva promoción al mercado que promete conquistar a los más exquisitos culinarios. Se trata del horno para pizza que combina potencia y buenos resultos y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 44,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que ofrece resultados de cocción perfectos gracias a temperaturas de hasta 400 °C. Ideal para alcanzar el punto perfecto y disfrutar del auténtico sabor de la masa y los ingredientes.

Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con un ventilación para la regulación del calor, que permite cocinar la pizza más rápido y de forma homogénea. Además, cuenta con una función de calor en la parte superior e inferior, ideal para garantizar resultados equitativos de cocción, evitando que algún lado quede crudo o poco hecho.

Según indica el fabricante, el horno tiene un temporizador ajustable hasta de 15 minutos, con señal acústica de finalización desconexión automática. Una opción ideal que llama a la calma de los consumidores más despistados. Asimismo, incluye una luz de control de estado y temperatura, así como una tapa abatible con asa integrada.

Para evitar quemaduras innecesarias, el horno incluye dos palas para pizza que facilitan su extracción del horno y sirve para lograr una base perfectamente crujiente y uniforme, similar a la de un horno de leña profesional.

Horno para pizza. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este horno para pizza eléctrico que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

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