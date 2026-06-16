Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quién es quién en el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y LeónEl Zamora CF de Óscar CanoOperativo contra incendios en Zamora, sin helicópterosAniversario del Centro Zamorano de Buenos Aires
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico moldeador que garantiza resultados de peluquería: el producto está rebajado en un 40 por ciento

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico moldeador que garantiza resultados de peluquería: el producto está rebajado en un 40 por ciento

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico moldeador que garantiza resultados de peluquería: el producto está rebajado en un 40 por ciento

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández / A. O.

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cuidados que promete conquistar a las amantes del cuidado capilar. Se trata del cepillo eléctrico moldeador que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 36,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a su diseño de cepillo ovalado aporta volumen a la raíz, crea unas puntas sanas, ligeramente rizadas y sin necesidad de utilizar un moldeador adicional para ondas. Una opción ideal para mantener el cabello sano, libre de encrespamiento y fuerte.

Otro de sus puntos fuertes es que dispone de una distribución rápida y uniforme del aire. Los iones negativos en el flujo de aire reducen el tamaño de las gotas de agua y secan el cabello más rápido, lo que permite ahorrar tiempo y garantiza protección contra los daños ocasionados por el calor.

El cepillo está compuesto por unas cerdas de nailon con puntas de bola que permiten desenredar el cabello evitando tirones o roturas capilares. Además, ayuda a fijar el cabello en lado redondeado y ofrecen un mayor volumen y control que garantizan resultados dingos de cualquier salón de belleza.

Según indica el fabricante, cuenta con un mango ergonómico de punta frío y peso ligero, ideal para un manejo cómodo y seguro. Sin duda, este cepillo eléctrico moldeador se presenta como la solución definitiva para dar volumen, control y calidad al cabello.

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente cepillo eléctrico moldeador que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents