Mañana se esperan colas kilométricas en Decathlon para conseguir la mochila todoterreno de cabina y montaña más barata del mercado: por solo 4,89 euros
"Cómoda y accesible te acompañará en todas tus salidas por todo tipo de senderos. Compacta y ligera, no se hace notar para que puedas disfrutar plenamente del momento en la naturaleza"
Daniel Cid / A. O.
Quedan solo unos días para el inicio del verano y seguro que no son pocos los que ya han planificado cómo van a ser sus vacaciones y en qué va a aprovechar el tiempo libre. Por ello, es fundamental contar con la forma más cómoda de viajar ya sea en coche, avión o tren.
Decathlon cuenta con la mochila perfecta para que puedas llevar bajo las piernas en un vuelo con todos tus imprescindibles, así como aprovechar y salir con ella a recorrer la montaña, rutas o, simplemente, caminar por ciudades nuevas. La clave es conseguir la mochila de montaña y senderismo 10L Quechua NH100.
Una mochila todoterreno para viajar
"Cómoda y accesible te acompañará en todas tus salidas por todo tipo de senderos. Compacta y ligera, no se hace notar para que puedas disfrutar plenamente del momento en la naturaleza", explican desde Decathlon.
"Los componentes están diseñados para soportar los rigores de tus paseos por la naturaleza. Por eso probamos la durabilidad de los materiales y la resistencia de la mochila: nada se deja al azar. ¡Incluso simularemos tus aventuras con nuestros senderistas probadores! Esta mochila tiene un compartimento grande para tus objetos esenciales y dos bolsillos con cremallera, uno de ellos interior para tus objetos de valor.
Un bolsillo de malla extensible en el lateral también está preparado para guardar la cantimplora o el paraguas. Al desarrollar este producto, hemos aumentado la comodidad con tirantes ajustables y almohadillas verticales acolchadas en la espalda. Su tejido aireado en la espalda y los tirantes proporciona una mejor ventilación. Característica adicional: "los reposapulgares", describen desde la famosa marca deportiva.
Esta mochila tiene una capacidad de 10 litros, por lo que puedes llevar lo que necesites y, sobre todo, sin dañar tu espalda. Otro detalle que enamora de este producto es su precio. Y es que puedes conseguir la mochila de Decathlon por tan solo 4,89 euros. Un precio espectacular.
Recuerda que la puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web.
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