Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la microlicuadora portátil más barata del mercado: por solo 7,95 euros
Una oferta irrepetible
B.D.
Si quieres tomar licuados recien hechos en cualquier sitio, en Action tienen la solución, ya que venden la microlicuadora portátil más barata del mercado. Solo cuesta 7,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas para conseguirla.
Se trata de una minilicuadora portátil de la marca Tristar que tiene una capacidad de 380 mililítros y una potencia de 110 vatios, además de estar disponible en varios colores.
Minilicuadora. / Action
Pero no solo eso se carga con un cable USB que está incluído, es fácil de llevar y cuneta con un vaso de vidrio y una cuchilla de acero inoxidable.
De este modo, si te hacer un smoothie cuando estás de acampada, podrás hacerlo gracias a esta práctica batidora portátil. La variedad de colores hace que sea un divertido accesorio para tener en el escritorio o autocaravana.
Descuento
El precio original de esta minilicuadora era de 9,98 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,95 euros, una oferta irrepetible.
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