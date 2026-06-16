La función del frigorífico que muchos ignoran y que puede aumentar el consumo eléctrico del hogar
Ajustar incorrectamente la temperatura o activar modos innecesarios puede hacer que el electrodoméstico trabaje más de la cuenta y eleve la factura de la luz.
El frigorífico es uno de los pocos electrodomésticos que permanece en funcionamiento las 24 horas del día, por lo que cualquier error en su configuración puede tener un impacto directo en el consumo eléctrico. Entre las funciones más desconocidas por los usuarios se encuentra el denominado modo superenfriamiento o enfriamiento rápido, presente en muchos modelos modernos.
Esta opción está diseñada para enfriar rápidamente los alimentos cuando se realiza una compra abundante o se introducen productos a temperatura ambiente. Sin embargo, muchos usuarios la activan sin necesidad o la dejan funcionando más tiempo del recomendable, provocando que el compresor trabaje de forma más intensa y consuma más energía.
Los especialistas recuerdan que esta función debe utilizarse únicamente de forma puntual. Una vez que los nuevos alimentos han alcanzado la temperatura adecuada, el frigorífico debería volver a su funcionamiento habitual para evitar un gasto innecesario.
La temperatura también es clave
Otro de los errores más comunes es pensar que cuanto más frío esté el frigorífico, mejor se conservarán los alimentos. En realidad, mantener temperaturas excesivamente bajas no mejora significativamente la conservación y sí aumenta el consumo eléctrico.
La recomendación habitual es situar el frigorífico entre 4 y 5 grados centígrados y el congelador en torno a -18 grados. Estas cifras permiten conservar los alimentos de forma segura sin obligar al aparato a realizar un esfuerzo adicional.
Además, abrir la puerta con frecuencia, introducir alimentos calientes o colocar el frigorífico cerca de fuentes de calor también puede disparar el consumo energético. Por ello, los expertos aconsejan revisar periódicamente la configuración del aparato y utilizar únicamente las funciones necesarias.
Un uso adecuado del frigorífico no solo ayuda a prolongar su vida útil, sino que también puede contribuir a reducir el gasto eléctrico de uno de los electrodomésticos que más tiempo permanece encendido en cualquier vivienda.
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