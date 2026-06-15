El truco viral (y eficaz) para dosificar detergente sin que tu ropa se resienta: se acabó el llenar el cajetín "a ojo"

Ahorrar detergente en la lavadora no significa lavar peor. De hecho, muchas veces ocurre justo lo contrario: usar demasiado producto puede dejar restos en la ropa, endurecer los tejidos, generar malos olores en la lavadora y obligar a hacer aclarados extra. La clave está en dosificar bien, conocer el tipo de ropa que vamos a lavar y adaptar cada lavado a la suciedad real de las prendas.

El primer paso es leer la recomendación del fabricante, pero sin aplicar siempre la dosis máxima. Muchos envases indican cantidades orientativas según la dureza del agua, la suciedad y la carga. Si la ropa no está muy sucia, no hace falta utilizar la misma cantidad que para una colada muy cargada o con manchas difíciles. En la mayoría de lavados diarios, una dosis moderada suele ser suficiente.

Deja de llenar el cajetín "a ojo"

También es importante no llenar el cajetín “a ojo”. Este es uno de los errores más habituales. Echar detergente directamente sin medir hace que casi siempre usemos más del necesario. Lo ideal es utilizar el tapón dosificador, una cuchara medidora o las marcas del propio envase. Medir la cantidad permite controlar el gasto y evita desperdiciar producto en cada colada.

Otro truco sencillo es ajustar la dosis al tamaño de la carga. No tiene sentido usar la misma cantidad de detergente para una lavadora llena que para media carga. Si se lava poca ropa, la dosis debe reducirse. Además, conviene aprovechar bien la capacidad de la lavadora, sin sobrecargarla, para no hacer demasiados lavados pequeños.

La suciedad de la ropa también importa. Muchas prendas del día a día solo necesitan refrescarse: camisetas usadas unas horas, ropa de oficina, pijamas o prendas sin manchas visibles. En esos casos se puede usar menos detergente. En cambio, ropa deportiva, prendas de trabajo, toallas o ropa con manchas pueden requerir una dosis algo mayor o un tratamiento previo.

P. O.

Precisamente, tratar las manchas antes del lavado ayuda a gastar menos detergente. En lugar de aumentar la cantidad para toda la colada, es mejor aplicar un quitamanchas específico, un poco de jabón o detergente directamente sobre la zona afectada. Así se actúa donde hace falta y no se desperdicia producto en prendas que no lo necesitan.

La temperatura del agua también influye. Muchos detergentes actuales funcionan bien en programas fríos o a baja temperatura, especialmente si la ropa no está muy sucia. Lavar a 30 grados puede ser suficiente para la mayoría de coladas habituales, ahorra energía y protege mejor los tejidos. Para ropa de cama, toallas o prendas muy sucias, se puede elegir un programa más adecuado según la etiqueta.

CONSEJOS Mide siempre la cantidad y evita echar detergente “a ojo”. Es el gesto más sencillo para empezar a ahorrar desde la primera lavadora.

Adapta la dosis a la carga, al nivel de suciedad y a la dureza del agua. No todas las coladas necesitan la misma cantidad.

Trata las manchas antes del lavado en lugar de aumentar el detergente para toda la ropa.

No sobrecargues la lavadora: si la ropa no se mueve bien, el lavado será menos eficaz.

Usa programas adecuados y baja temperatura cuando sea posible. Cuidarás la ropa, ahorrarás energía y evitarás desperdiciar producto.

Usar menos detergente, bien dosificado, puede dejar la ropa igual de limpia y alargar la vida tanto de las prendas como de la lavadora.

Elegir bien el programa de la lavadora es otra forma de ahorrar. Los programas largos e intensivos no siempre son necesarios. Para ropa poco sucia, un ciclo corto o eco puede ser suficiente. Eso sí, conviene no abusar de programas demasiado rápidos si la carga es grande o la ropa necesita un lavado más profundo, porque podrían aclarar peor el detergente.

No sobrecargues

También ayuda no sobrecargar la lavadora. Cuando el tambor está demasiado lleno, la ropa no se mueve bien, el detergente no se reparte correctamente y el lavado pierde eficacia. Esto puede llevar a repetir la colada o añadir más producto la próxima vez. Lo ideal es dejar algo de espacio para que las prendas puedan girar con libertad.

Otro aspecto a tener en cuenta es la dureza del agua. En zonas con agua dura, puede ser necesario algo más de detergente o el uso puntual de productos antical. En zonas con agua blanda, en cambio, se necesita menos cantidad. Si no sabes cómo es el agua de tu zona, una pista sencilla es observar si el jabón hace espuma con facilidad: cuando hay mucha espuma, probablemente estés usando demasiado producto.

El tipo de detergente también cuenta. Los detergentes concentrados suelen necesitar menos cantidad que los tradicionales. Por eso es importante no usar la misma medida para todos. En el caso de cápsulas o monodosis, son cómodas, pero a veces pueden ser demasiado para coladas pequeñas. Para ahorrar, el detergente líquido o en polvo dosificado manualmente permite ajustar mejor.

El suavizante tampoco debe usarse en exceso. Aunque no sea detergente, forma parte del gasto de la colada y muchas veces se utiliza más de lo necesario. Además, en algunas prendas, como toallas o ropa deportiva técnica, puede reducir la absorción o afectar a los tejidos. Usarlo con moderación ayuda a ahorrar y a cuidar mejor ciertas prendas.

Mantener limpia la lavadora también permite lavar mejor con menos producto. Un tambor sucio, filtros obstruidos o restos acumulados en el cajetín pueden provocar malos olores y lavados menos eficaces. Limpiar el cajetín, dejar la puerta abierta después de cada lavado y hacer de vez en cuando un ciclo de mantenimiento ayuda a que la lavadora funcione correctamente.