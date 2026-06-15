Cómo limpiar una sombrilla antes del verano

Con la llegada del calor, muchas personas vuelven a utilizar la sombrilla de la terraza o el jardín y descubren que está cubierta de suciedad, manchas o restos de humedad acumulados durante el invierno. Aunque pueda parecer difícil de limpiar, en realidad basta con unos pocos pasos para dejarla en buen estado antes de la temporada de verano.

Lo primero es abrir la sombrilla completamente y retirar el polvo superficial con un cepillo de cerdas suaves o una aspiradora. Después, se recomienda preparar una mezcla de agua tibia y jabón neutro para frotar la tela con una esponja, insistiendo en las zonas donde haya manchas visibles.

Cómo eliminar el moho

Si aparecen manchas oscuras provocadas por la humedad, una solución de agua y vinagre blanco puede ayudar a eliminarlas. Tras aplicarla sobre la zona afectada, basta con dejarla actuar unos minutos y frotar suavemente antes de aclarar con agua limpia.

Los expertos aconsejan evitar el uso de productos demasiado agresivos o limpiadoras de alta presión, ya que pueden deteriorar el tejido y reducir su resistencia frente al sol y la lluvia.

Una vez finalizada la limpieza, es fundamental dejar secar la sombrilla completamente abierta. Cerrarla o guardarla cuando todavía conserva humedad favorece la aparición de malos olores y nuevas manchas de moho.

Para mantenerla en buen estado durante todo el verano, conviene retirar el polvo de forma periódica y utilizar una funda protectora cuando no esté en uso. Con estos sencillos cuidados, la sombrilla podrá conservarse limpia y en buenas condiciones durante mucho más tiempo.