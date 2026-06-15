Cómo usar el aire acondicionado para ahorrar al máximo este verano sin pasar calor

Con la llegada del calor, el aire acondicionado se convierte en uno de los principales responsables del aumento de la factura eléctrica. Sin embargo, utilizarlo correctamente puede marcar una gran diferencia en el consumo energético sin que ello implique pasar más calor en casa.

Uno de los errores más frecuentes es programar temperaturas demasiado bajas pensando que la vivienda se enfriará más rápido. Los expertos recomiendan mantener el termostato entre 24 y 26 grados, ya que cada grado por debajo de esa cifra aumenta el consumo de electricidad. Además, una diferencia excesiva entre la temperatura interior y exterior puede resultar incómoda para el organismo.

También es importante evitar que el aire frío se escape. Mantener puertas y ventanas cerradas, así como bajar persianas o correr cortinas durante las horas de mayor radiación solar, ayuda a conservar una temperatura agradable durante más tiempo y reduce el esfuerzo que debe realizar el aparato.

El mantenimiento también influye en el consumo

Otro aspecto clave para ahorrar es revisar periódicamente los filtros del aire acondicionado. Cuando acumulan polvo y suciedad, el equipo necesita trabajar más para enfriar la estancia, lo que se traduce en un mayor gasto energético.

Los especialistas también aconsejan aprovechar las funciones de programación y los modos de ahorro que incorporan muchos equipos modernos. Estas opciones permiten mantener una temperatura estable y evitar que el aparato funcione más tiempo del necesario.

Aplicar estas medidas no requiere inversión económica y puede ayudar a reducir el consumo durante los meses más calurosos del año. Un uso eficiente del aire acondicionado permite mantener el hogar fresco y confortable sin que la factura de la luz se dispare durante el verano.