Trucos sencillos e increíbles para ahorrar gasolina sin dejar de usar el coche ni acortar viajes

Ahorrar gasolina no depende solo del precio del combustible. También influye mucho la forma de conducir, el estado del vehículo, la planificación de los trayectos y pequeños hábitos diarios que, sumados, pueden notarse bastante a final de mes. No hace falta hacer grandes cambios: basta con aplicar algunos trucos fáciles y constantes.

Uno de los consejos más importantes es conducir de forma suave. Los acelerones bruscos y los frenazos continuos aumentan mucho el consumo. Lo ideal es acelerar poco a poco, anticiparse al tráfico y mantener una velocidad lo más constante posible. Cuanto menos obliguemos al coche a recuperar velocidad de golpe, menos combustible gastará.

También conviene usar marchas largas siempre que sea posible, sin forzar el motor. Circular con una marcha demasiado corta hace que el motor vaya más revolucionado y consuma más. En ciudad, cuando el tráfico lo permita, es mejor cambiar pronto a una marcha superior. En carretera, mantener una conducción estable ayuda mucho a reducir el gasto.

Otro truco básico es no llevar peso innecesario en el coche. Muchas veces usamos el maletero como almacén y dejamos dentro objetos que no necesitamos. Cuanto más peso arrastra el vehículo, más esfuerzo tiene que hacer el motor y más gasolina consume. Revisar el maletero de vez en cuando puede ser una forma sencilla de ahorrar.

Ojo con los neumáticos

La presión de los neumáticos también es clave. Unas ruedas con menos presión de la recomendada aumentan la resistencia al rodar y hacen que el coche gaste más combustible. Lo recomendable es revisar la presión al menos una vez al mes y antes de viajes largos, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.

Planificar los desplazamientos puede ayudar más de lo que parece. Antes de salir, conviene pensar la ruta, evitar atascos si es posible y agrupar recados en un solo viaje. Los trayectos cortos y repetidos, sobre todo con el motor frío, suelen consumir más. Si puedes hacer varias gestiones en una misma salida, ahorrarás tiempo y gasolina.

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También es recomendable apagar el motor en paradas largas. Si vas a estar detenido varios minutos, por ejemplo esperando a alguien, no tiene sentido dejar el coche encendido. En muchos vehículos modernos, el sistema Start-Stop ya lo hace automáticamente, pero en coches sin ese sistema conviene tenerlo en cuenta.

El aire acondicionado es otro factor que influye en el consumo. En días de mucho calor es normal usarlo, pero no hace falta llevarlo siempre al máximo. Mantener una temperatura razonable y ventilar el coche antes de arrancar puede reducir el esfuerzo del sistema. A baja velocidad, puede compensar abrir un poco las ventanillas; en carretera, en cambio, llevarlas abiertas aumenta la resistencia al aire y puede hacer que el coche gaste más.

La velocidad

La velocidad también marca la diferencia. Circular más rápido no siempre supone llegar mucho antes, pero sí suele aumentar el consumo. Mantener una velocidad moderada y constante, especialmente en autovía, ayuda a gastar menos. A partir de ciertas velocidades, la resistencia del aire crece y el coche necesita más combustible para avanzar.

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Otro hábito útil es mirar lejos y anticiparse. Si ves que un semáforo está en rojo, que hay una retención o que el coche de delante está frenando, levanta el pie del acelerador con tiempo en lugar de seguir acelerando para frenar después. Esa conducción anticipada permite aprovechar la inercia del coche y reduce tanto el consumo como el desgaste de frenos.

El mantenimiento del vehículo también tiene un papel fundamental. Un motor en buen estado, filtros limpios, aceite adecuado y revisiones al día ayudan a que el coche funcione de manera más eficiente. Un vehículo descuidado suele consumir más y, además, puede acabar generando averías más caras.

También conviene repostar con cabeza. Comparar precios entre gasolineras, aprovechar descuentos o tarjetas de fidelización y evitar llenar en estaciones mucho más caras puede suponer un ahorro adicional. Eso sí, no siempre compensa desviarse muchos kilómetros solo por repostar un poco más barato, porque el gasto del trayecto puede comerse el ahorro.

Consejos para ahorrar gasolina La clave está en conducir con suavidad, anticiparse al tráfico y evitar acelerones y frenazos innecesarios. Ese cambio de estilo es uno de los que más se nota en el consumo.

Revisa con frecuencia la presión de los neumáticos y no lleves peso de más. Son dos gestos sencillos que ayudan al coche a gastar menos.

Planifica tus rutas y agrupa recados para evitar viajes cortos repetidos. El motor frío consume más, y muchos trayectos pequeños acaban saliendo caros.

Usa el aire acondicionado con moderación y retira bacas o accesorios exteriores cuando no los necesites.

Recuerda que ahorrar gasolina no consiste en conducir más lento sin sentido, sino en conducir mejor: con calma, previsión y constancia.

Un truco muy sencillo es evitar arrancar y salir de golpe. Al iniciar la marcha, lo mejor es hacerlo con suavidad. En coches modernos no suele ser necesario calentar el motor durante varios minutos parado; basta con conducir de forma tranquila durante los primeros kilómetros.

Si el coche tiene control de crucero, puede ser útil en autovía o autopista cuando el tráfico es fluido, porque ayuda a mantener una velocidad constante. Sin embargo, en carreteras con muchas pendientes puede no ser siempre lo más eficiente, ya que el sistema puede acelerar más de la cuenta para mantener la velocidad.

También es importante revisar el uso de baca, cofres o portabicicletas. Si no se están utilizando, es mejor retirarlos. Estos elementos aumentan la resistencia al aire y pueden elevar el consumo, especialmente en carretera.

Otro detalle que ayuda es aparcar a la sombra en verano cuando sea posible. Un coche menos recalentado necesita menos esfuerzo del aire acondicionado al arrancar. Puede parecer un gesto menor, pero en trayectos diarios se nota.