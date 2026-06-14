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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el procesador de alimentos más barato del mercado: por menos de 70 euros

Una oferta difícil de rechazar

Lidl.

Lidl. / Archivo

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Benito Domínguez

Si te gusta la cocina no puedes perderte esta oferta que tiene Lidl, el procesador de alimentos más barato del mercado. Por menos de 70 euros es tuyo. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un procesador de alimentos de 900 vatios con el que podrás mezclar, batir, amasar y triturar.

Tiene regulación continua de la velocidad con función turbo adicional y un potente motor de 900 W: procesa incluso masas pesadas.

Procesador de alimentos.

Procesador de alimentos. / Lidl

Cuenta con pantalla LED para indicar el tiempo de trabajo, la báscula y el nivel de potencia; y con la báscula podrás pesar diferentes ingredientes.

También tiene un bol mezclador grande de acero inoxidable extraíble con 5 litros de capacidad; un brazo giratorio con botón de desbloqueo para cambiar fácilmente los accesorios; y un vaso de cristal de 1 litro para preparar zumos y batidos.

Incluye tapa antisalpicaduras con abertura de llenado, gancho amasadorvarilla batidora y varilla mezcladora; también gancho amasador y varilla mezcladora con revestimiento antiadherente ILAG®.

Está equipado con un vaso batidor de 1 litro para batidos rápidos y smoothies.

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Más barato

Todo esto tenía un precio original de 72,99 euros, pero ahora en Lidl lo tienen más barato y solo cuesta 69,99 euros, una oferta difícil de rechazar.

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