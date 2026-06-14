Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL ZAMORA: Prioridad autonómica y zamoranaMario Losada, autor del gol del Zamora CFCoches clásicos en Puebla de SanabriaUn cantero zamorano trabaja en la Sagrada Familia
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las maletas de viaje infantiles más baratas del mercado: disponible en dos modelos por solo 29,99 euros

Una oferta inesperada

Maletas en una imagen de archivo.

Maletas en una imagen de archivo. / FERRAN NADEU

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Benito Domínguez

Se acerca el verano y las vacaciones, así que no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden las maletas de viaje infantiles más baratas del mercado. Están disponibles en dos modelos por solo 29,99 euros.

Se trata de una maleta de viaje infantil con una capacidad de 18 litros y que puedes adquirir en modelo bomberos y oso panda.

Es la compañera ideal para sentarse, jugar, montar o dejarse llevar; además con una maleta rígida y robusta en formato de equipaje de mano.

Tiene una cómoda superficie para sentarse con asas adaptadas para niños y una correa de longitud ajustable para tirar de ella o para colgarla al hombro.

Maletas infantiles.

Maletas infantiles. / Lidl

También tiene cierre con bloqueo y un interior con bolsillo extra y cinta de sujeción cruzada.

Noticias relacionadas y más

Una oferta

Esta maleta para niños tenía un precio de 31,99 euros, pero en Lidl la han bajado aún más de precio y ahora está en 29,99 euros, toda una oferta inesperada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents