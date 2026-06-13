Los secretos más fáciles del mundo para ahorrar en la cesta de la compra cuando vas al supermercado

Ahorrar en la cesta de la compra no siempre exige grandes sacrificios. A veces basta con cambiar pequeños hábitos antes de ir al supermercado y durante la compra para notar la diferencia a final de mes. Estos trucos son muy fáciles de aplicar y pueden ayudar a reducir el gasto sin renunciar a comer bien.

Uno de los consejos más eficaces es hacer una lista de la compra antes de salir de casa. Parece algo básico, pero evita compras impulsivas y ayuda a centrarse solo en lo necesario. Antes de escribirla, conviene revisar la despensa, la nevera y el congelador para no comprar productos que ya tenemos.

También es recomendable planificar los menús de la semana. No hace falta preparar recetas complicadas: basta con pensar qué comidas y cenas se van a hacer durante varios días. Así se compra con más cabeza, se aprovechan mejor los alimentos y se reduce el desperdicio.

Otro truco muy útil es comparar precios por kilo o por litro, no solo el precio final del envase. A veces un producto parece más barato, pero trae menos cantidad. Mirar el precio unitario permite saber cuál compensa realmente.

Paula Ordóñez

Las marcas blancas

Las marcas blancas pueden ser grandes aliadas. En muchos productos básicos, como pasta, arroz, legumbres, leche, yogures, conservas o productos de limpieza, la diferencia de precio frente a las marcas conocidas puede ser importante, y la calidad suele ser suficiente para el uso diario.

También conviene aprovechar los productos de temporada. Frutas, verduras y pescados suelen ser más económicos cuando están en su mejor momento. Además de ahorrar, se gana en sabor y frescura.

CONSEJOS PARA AHORRAR El mejor truco es comprar con planificación, no por impulso.

Haz una lista bien pensada

Elige productos de temporada

Presta atención al precio por kilo, no en general.

Antes de pagar, revisa el carro y pregúntate si todo lo que llevas lo necesitas de verdad. Muchas veces ahí está el ahorro más fácil.

Y una regla sencilla: lo que se compra y no se consume no es ahorro, aunque estuviera de oferta

Otra forma sencilla de gastar menos es comprar formatos familiares solo cuando se van a consumir de verdad. El ahorro desaparece si parte del producto acaba en la basura. En cambio, si se trata de alimentos que se pueden congelar o conservar bien, puede ser una buena opción.

Vete sin hambre a comprar

Ir al supermercado sin hambre también ayuda más de lo que parece. Comprar con hambre aumenta la tentación de meter en el carro productos innecesarios, snacks, dulces o caprichos que elevan el ticket final.

Además, es buena idea revisar las ofertas con calma. No todas las promociones suponen un ahorro real. Los descuentos tipo 3x2 o segunda unidad rebajada solo interesan si se trata de productos que usamos habitualmente y que no se van a estropear.

Otro truco práctico es dar prioridad a alimentos básicos y versátiles. Huevos, arroz, pasta, legumbres, patatas, verduras congeladas, pollo o conservas pueden servir para preparar muchos platos distintos sin gastar demasiado.

Por último, conviene evitar tirar comida. Guardar bien los alimentos, congelar sobras, aprovechar verduras para cremas o caldos y usar frutas maduras para batidos o postres caseros puede suponer un ahorro importante a lo largo del mes.