Los diez artículos de Action para ahuyentar a los mosquitos este verano por menos de 5 euros
Diez productos baratos para evitar las dichosas picaduras de estos insectos
El calor comienza a apretar y más allá del descenso del confort térmico, las altas temperaturas traen consigo un aumento de los mosquitos.
Los huevos de los mosquitos eclosionan antes, las larvas crecen más rápido y los mosquitos adultos se reproducen con mayor frecuencia. Además, el agua estancada de fuentes, charcos, macetas o piscinas transforma estos rincones en criaderos naturales donde se almacenan los huevos de estos insectos.
Este incremento de mosquitos, unido a nuestro cambio de hábitos en verano, con noches al fresco, ropa ligera y ventanas abiertas, aumenta las oportunidades para que nos llevemos algún picotazo.
Las dichosas picaduras son molestas por su picor en nuestra piel, aunque es cierto que hay personas más "atractivas" que otras para los mosquitos. Todo depende de su calor corporal, de su sudor o del dióxido de carbono que exhalamos.
Por ello, muchos de nuestros esfuerzos en verano se centran en intentar ahuyentar a los mosquitos. Y en la cadena holandesa Action, podemos encontrar numerosos artículos para llegar a este fin sin gastarnos un dineral. Y es que todos los productos no superan los cinco euros.
Productos para ahuyentar los mosquitos en Action:
- Mosquitera por 0,92 euros
- Trampa para insectos por 3,99 euros
- Lámpara antimosquitos por 1,99 euros
- Vela citronela por 4,99 euros
- Vela perfumada citronela por 4,99 euros
- Vela de citronela más decorativa por 2,99 euros
- Repelente por 3,99 euros
- Mosquitero de 3,99 euros
- Matamoscas electrónico por 1,99 euros
Y, si finalmente te pican... spray para picaduras por 1,11 euros.
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