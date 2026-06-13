Los diez artículos de Action para ahuyentar a los mosquitos este verano por menos de 5 euros

El calor comienza a apretar y más allá del descenso del confort térmico, las altas temperaturas traen consigo un aumento de los mosquitos.

Los huevos de los mosquitos eclosionan antes, las larvas crecen más rápido y los mosquitos adultos se reproducen con mayor frecuencia. Además, el agua estancada de fuentes, charcos, macetas o piscinas transforma estos rincones en criaderos naturales donde se almacenan los huevos de estos insectos.

Este incremento de mosquitos, unido a nuestro cambio de hábitos en verano, con noches al fresco, ropa ligera y ventanas abiertas, aumenta las oportunidades para que nos llevemos algún picotazo.

Artículos antimosquitos en Action. / Action

Las dichosas picaduras son molestas por su picor en nuestra piel, aunque es cierto que hay personas más "atractivas" que otras para los mosquitos. Todo depende de su calor corporal, de su sudor o del dióxido de carbono que exhalamos.

Por ello, muchos de nuestros esfuerzos en verano se centran en intentar ahuyentar a los mosquitos. Y en la cadena holandesa Action, podemos encontrar numerosos artículos para llegar a este fin sin gastarnos un dineral. Y es que todos los productos no superan los cinco euros.

Productos antimosquitos en Action. / Action

Productos para ahuyentar los mosquitos en Action:

Mosquitera por 0,92 euros

Trampa para insectos por 3,99 euros

Lámpara antimosquitos por 1,99 euros

Vela citronela por 4,99 euros

Vela perfumada citronela por 4,99 euros

Vela de citronela más decorativa por 2,99 euros

Repelente por 3,99 euros

Mosquitero de 3,99 euros

Matamoscas electrónico por 1,99 euros

Y, si finalmente te pican... spray para picaduras por 1,11 euros.