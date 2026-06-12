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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el armario alto de baño más barato del mercado: es ideal para los espacios más pequeños

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el armario alto de baño más barato del mercado: es ideal para los espacios más pequeños

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E.F.

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes del deporte no podrán dejar escapar. Se trata del set de bádminton más completo y cuyo precio es un auténtico chollo: disponible por 11,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos es que cuenta con unas raquetas de acero templado con cordaje de nailon, lo que dota a este artículo de gran resistencia a los impactos y torsiones y hace que sea muy duradera e ideal para soportar golpes accidentales.

Al incluir 4 raquetas, permite que participen hasta 4 jugadores a la vez y poder disputar partidos en la modalidad de dobles. Una opción excelente para actividades al aire libre, picnics, días de playa o para iniciarse en este deporte en familia y con amigos de forma recreativa. Además, incluye 3 volantes de bádminton con cabeza de corcho.

Set de bádminton. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de diversión y precio imbatible apunta a que este artículo volará de las estanterías en cuestión de horas. Lidl prevé largas colas de consumidores ansiosos a partir de mañana con un único objetivo: conseguir este set de bádminton que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

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