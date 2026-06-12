Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las alfombrillas de coche más baratas del mercado: disponibles en dos medidas por menos de 8 euros
Una forma sencilla de renovar tu coche
B.D.
Si quieres renovar tu coche de una forma sencilla en Lidl venden unas alfombrillas con las que podrás lograrlo. Hay dos tamaños para elegir y cuestan menos de 8 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.
Se trata de un juego de alfombrillas para coche Carlux de 4 piezas que son aptas para casi todos los tipos de turismos y protegen el interior de la suciedad y el desgaste.
Alfombrillas de coche. / Lidl
Además, estas alfombrillas son antideslizantes y fáciles de limpiar; y la alfombrilla del conductor tiene protección reforzada en la zona de los pedales.
Las alfombrillas están hecha de material resistente y fácil de limpiar. La parte delantera es velur de fieltro punzonado de 100% poliéster y la parte trasera es de revestimiento granulado.
Tienes dos medidas para la afombrilla del conductor- Por un lad 68 x 48 centímetros, y por el otro 61 x 48,5 centímetros.
Descuento
En cuanto al precio, valían 8,99 euros pero en Lidl tienen un descuento del 11 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros. Puedes hacerte con ellas pinchando AQUÍ
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