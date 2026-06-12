Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire caliente más potente y barata del mercado: con manejo sencillo mediante regulador giratorio
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
E.F
¿Buscas renovar los electrodomésticas del hogar? Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete convertirse en un imprescindible de cualquier cocina. Se trata de la freidora de aire que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 42,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que ofrece un manejo sencillo mediante regulador giratorio que sirve para establecer y controlar de manera precisa el tiempo y la temperatura de cocción.
El dispositivo cuenta con siete programas preconfiguardos para una selección rápida y un ajuste de temperatura de 40 a 240 °C. Cada opción permite adaptar el preparado en función de las necesidades de cocción de los alimentos. Además, cuenta con un cajón para freír y salvamanteles con revestimiento antiadherente de alta calidad para evitar que los productos se peguen.
Según indica el fabricante, la capacidad es de aproximadamente 6,7 litros y el volumen útil de 5,6. La freidora incluye un manual de instrucciones y libro de recetas para que los más curiosos culinarios amplien su abanico de posibilidades gastronómicas de la manera más saludable posible.
Freidora de aire. / Lidl
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente freidora de aire que promete revolucionar la gastronomía de los consumidores y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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