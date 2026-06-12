Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para hacerse con la mesa plegable más barata: es ideal para espacios reducidos

Si quieres poner una mesa en casa pero no tienes espacio, en Ikea te pueden ayudar con la mesa plegable más barata que acaba de bajar de precio y es ideal para espacios reducidos. Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para hacerse con ella.

Se trata de la mesa plegable de pared Norberg en color blanco y de medidas 74 por 60 centímetros.

COMPRA

Lo mejor de todo es que una vez plegada, se convierte en una práctica balda para pequeños objetos, ocupando muy poco espacio en tu casa.

Y es que al ser plegable, puedes ahorrar espacio cuando no la uses. Su tablero está recubierto de melamina y proporciona una superficie muy resistente y fácil de mantener.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta mesa plegable de pared tenía un precio de 49.99 euros, y ahora solo cuesta 35 euros en Ikea. Puedes hacerte con ella AQUÍ.