Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para hacerse con el juego de cama más vendido que ha bajado de precio: por solo 16,99 euros
Un estampado muy primaveral
Benito Domínguez
Siempre es buen momento para cambiar la ropa de cama, por eso en Ikea tienes disponible su juego de cama más vendido, con un estampado muy primaveral, por solo 16,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para hacerse con él.
Se trata de la funda nórdica y dos fundas de almohada Sorgmantel, en colores blanco y verde con motivos de hojas.
Las medidas de la funda nórdica son de 240 por 220 centímetros, mientras que las fundas de almohada on de 50 por 60 centímetros.
El estampado de hojas aporta un toque natural a tu dormitorio. Este juego de ropa de cama está hecho de una mezcla de poliéster reciclado y algodón natural, por lo que el tejido no se arruga, transpira y absorbe la humedad.
La mezcla de algodón y poliéster crea un material duradero que se plancha fácilmente. El algodón transpira y absorbe la humedad mientras que el poliéster se seca rápido y no encoge ni se arruga. El poliéster del tejido es 100% reciclado.
La funda nórdica tiene un cierre de corchetes de plástico en la parte inferior, mientras que las fundas de almohada tienen cierre de tipo sobre.
Precio
El precio original de este juego de cama era de 19,99 euros, pero ha bajado a 16,99 euros. Puedes hacerte con él AQUÍ
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