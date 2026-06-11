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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubertería de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 15,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubertería de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 15,99 euros

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R. P.

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidado que promete conquistar a las amantes del cuidado capilar. Se trata del secador de pelo que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es un auténtico chollo: por tan solo 21,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su cuidado iónico para un peinado suave y baja carga estática del cabello. Ideal para reducir drásticamente el encrespamiento y la electricidad estática, logrando un secado mucho más suave, rápido y brillante.

El secador cuenta con tres niveles de calor y dos velocidades de ventilador independientes. Una opción perfecta para ajustar la temperatura del aire en función de las necesidades capilares del consumidor. De esta forma, se evitarán daños innecesarios o difíciles de reparar.

Otro de sus puntos fuertes es que emite golpe de aire frío para fijar el peinado y sellar la cutícula del cabello. Asimismo, el secador está compuesto por un disfusor y una boquilla, ambas piezas permiten versatilidad a la hora de seleccionar el peinado.

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y potencia apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente secador que promete convertirse en uno de los artículos más cocidiados dentro de su categoría y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

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