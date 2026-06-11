Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
R. P.
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidado que promete conquistar a las amantes del cuidado capilar. Se trata del secador de pelo que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es un auténtico chollo: por tan solo 21,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es su cuidado iónico para un peinado suave y baja carga estática del cabello. Ideal para reducir drásticamente el encrespamiento y la electricidad estática, logrando un secado mucho más suave, rápido y brillante.
El secador cuenta con tres niveles de calor y dos velocidades de ventilador independientes. Una opción perfecta para ajustar la temperatura del aire en función de las necesidades capilares del consumidor. De esta forma, se evitarán daños innecesarios o difíciles de reparar.
Otro de sus puntos fuertes es que emite golpe de aire frío para fijar el peinado y sellar la cutícula del cabello. Asimismo, el secador está compuesto por un disfusor y una boquilla, ambas piezas permiten versatilidad a la hora de seleccionar el peinado.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y potencia apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente secador que promete convertirse en uno de los artículos más cocidiados dentro de su categoría y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
- La hostelería zamorana brilla con tres galardones en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León
- El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora Héctor David Pulido, premio Arias Gonzalo 2026
- 400 localidades más: el Ayuntamiento instalará gradas supletorias en el Ruta con motivo del Zamora CF - CE Sabadell
- Nuevas ayudas para los habitantes del medio rural en Zamora: de los más pequeños a los más mayores
- CE Sabadell: Tres ex del Zamora CF en una plantilla de lujo
- El alma del Z! Live en abierto y en los lugares más especiales de la ciudad: programa completo de los conciertos acústicos
- El zamorano que despunta como instalador eléctrico a los 18 años: las empresas se lo rifarán cuando concluya sus estudios
- Fallece a los 90 años el padre Eloy González Orbaneja en Madrid