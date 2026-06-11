Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gobierno de Castilla y León: Mañueco toma posesiónProyecto de Monte la Reina en Toro (Zamora): cambiosLas galerías de Tres Cruces de Zamora: nostalgiaRenovación de Óscar Cano en el Zamora CF
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubertería de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 15,99 euros

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubertería de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 15,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubertería de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 15,99 euros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. P.

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete volar de las estanterías en cuestión de horas. Se trata del set de cubertería de acero inoxidable de 24 piezas y que es un auténtico chollo: disponible por 15,99 euros.

¿Qué ofrece?

El set está pensado para un total de 6 comensales. Estácompuesto por 6 tenedores, 6 cuchillos, 6 cucharas soperas, 6 cucharillas de café. Ideal para equipar una mesa completa de comedor con los cubiertos esenciales para una comida diaria de varios tiempos o una cena formal básica.

Según indica el fabricante, las piezas están diseñados en acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza máxima resistencia y durabilidad con el paso del tiempo. Además, son aptas para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza.

COMPRA

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que este producto se agotará en cuestión de horas. Y no es para menos. Su precio imbatible y su material resistente volverán locos a todos los compradores de la cadena alemana, que formarán largas colas desde primera hora de la mañana para conseguir este set de cubertería de 24 piezas en acero inoxidable. No esperes más: pincha aquí y hazte con él ya mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents