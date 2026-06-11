Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cargador de batería para vehículo más barato del mercado: disponible por 12,99 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
R. P.
Lidl ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a todos sus consumidores. Se trata de la batería para vehículo que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es un auténtico chollo: por tan solo 12,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de un control inteligente por microprocesador con programa de diagnóstico y proceso de carga completamente automático. Además, es apto para todas las baterías de coche y moto de 6 V o 12 V y capacidad de 1,2–120 Ah.
El artículo cuenta con 4 programas para una adaptación óptima al tipo de batería. Además, dispone de una pantalla LED para programas de carga, valor de tensión, estado de carga, advertencia de polaridad inversa y modo de espera. Ideal para monitorear, controlar y proteger el proceso de carga.
Cuenta con una carga por impulsos para la reactivación de baterías descargadas y un modo invernal para bajas temperaturas exteriores. Esto alarga su vida útil y permite "revivir" la batería que de otro modo estaría inservible.
Con respecto a su seguridad, está protegido contra polaridad inversa, cortocircuitos y sobrecarga. Lo que llama a la calma de los consumidores, ya que evita incendios, descargas eléctricas y daños costosos.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta batería para vehículo que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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