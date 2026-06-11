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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cargador de batería para vehículo más barato del mercado: disponible por 12,99 euros

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cargador de batería para vehículo más barato del mercado: disponible por 12,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cargador de batería para vehículo más barato del mercado: disponible por 12,99 euros

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R. P.

Lidl ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a todos sus consumidores. Se trata de la batería para vehículo que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es un auténtico chollo: por tan solo 12,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de un control inteligente por microprocesador con programa de diagnóstico y proceso de carga completamente automático. Además, es apto para todas las baterías de coche y moto de 6 V o 12 V y capacidad de 1,2–120 Ah.

El artículo cuenta con 4 programas para una adaptación óptima al tipo de batería. Además, dispone de una pantalla LED para programas de carga, valor de tensión, estado de carga, advertencia de polaridad inversa y modo de espera. Ideal para monitorear, controlar y proteger el proceso de carga.

Cuenta con una carga por impulsos para la reactivación de baterías descargadas y un modo invernal para bajas temperaturas exteriores. Esto alarga su vida útil y permite "revivir" la batería que de otro modo estaría inservible.

Con respecto a su seguridad, está protegido contra polaridad inversa, cortocircuitos y sobrecarga. Lo que llama a la calma de los consumidores, ya que evita incendios, descargas eléctricas y daños costosos.

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Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta batería para vehículo que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

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