Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pala de pádel más potente del mercado: con una rebaja de casi el 50 por ciento
Un auténtico chollo que promete conquistar a los amantes del deporte
R. P.
Lidl ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a todos los amantes del deporte. Se trata de la pala de pádel Wilson que combina potencia y resistencia y cuyo precio es de tan solo 122,61 euros.
¿Qué ofrece?
La pala está diseñada en forma de diamante y núcelo de goma EVA, ideal para jugadores de nivel avanzado o profesional con un estilo de juego ofensivo. Esta combinación maximiza la potencia y la salida de bola en golpes de ataque, como remates y voleas. Además, dispone de una tecnología SpinEffect para superficie texturizada rugosa.
El balance es alto y cuenta con un amplio punto dulce, la opción perfecta para conseguir un juego de ataque fuerte sin perder tolerancia en los errores. Y lo mejor: se trata de la pala oficial de Fernando Belastegui, considerado el mejor jugador de pádel de la historia.
Con un peso entre 370 y 375 gramos, esta pala se presenta como la solución definitiva para derribar a cualquier adversario.
Alta demanda
La combinación de potencia, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta pala de pádel que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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