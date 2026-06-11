Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el destornillador inalámbrico más barato: ideal para los pequeños arreglos
Algo que siempre deberías tener en casa
R. P.
Tanto si eres un manitas como si no, siempre deberías tener en casa un destornillador inalámbrico como el que tienen en Lidl que es el más barato e ideal para pequeños arreglos. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.
Un destornillador inalámbrico con accesorios intercambiables que tiene múltiples aplicaciones. Como su accesorio de par de apriete con par de apriete de salida regulable, que es ideal para tornillos pequeños y materiales delicados.
También tiene un accesorio excéntrico para trabajar cerca de los bordes y otro angular para lugares de difícil acceso. Por último, hay un cuarto accesorio de corte para materiales blandos como cartón, textiles, cuero u otros materiales flexibles.
Este destornillador inalámbrico tiene un portabrocas magnético con alojamiento hexagonal y bloqueo automático del husillo para atornillar manualmente.
Además, cuenta con luces de trabajo LED integradas e indicador LED para giro a la derecha/izquierda y bajo estado de carga de la batería.
Pero aquí no acaba todo, porque su empuñadura es suave y antideslizante; y lo puedes guardar todo en un práctico maletín de almacenamiento.
Más barato
El precio original de este destornillador inalámbrico era de 21,99 euros, pero ahora está más barato aún en Lidl y lo tienes por solo 19,99 euros. Puedes hacerte con él pinchando AQUÍ
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