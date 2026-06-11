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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de vapor que garantiza el mejor alisado de la ropa: disponible por menos de 20 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de vapor que garantiza el mejor alisado de la ropa: disponible por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de vapor que garantiza el mejor alisado de la ropa: disponible por menos de 20 euros

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R. P.

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cuidado del hogar que promete conquistar a los amantes de la perfección en las prendas. Se trata del cepillo de vapor que garantiza alisados dignos de cualquier lavandería y cuyo precio es de tan solo 17,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su golpe de vapor vertical, ideal para alisar y refrescar las prendas directamente sobre la percha sin necesidad de utilizar una tabla de planchar. Para los tejidos más gruesos, dispone de accesorios de cepillo que se adaptan al grosor del textil. Además, cuenta con un depósito de agua extraible de 250 mililítros, una capacidad suficiente para planchar una buena colada.

Según indica el fabricante, dispone de un cable extralargo para una mayor libertad de movimiento, lo que ofrece la posibilidad de planchar hasta la arruga que más se resista. Respecto al sistema de funcionamiento, cuenta con una luz de control durante la fase de calentamiento y una función de desconexión automática para que se apague una vez hayan transcurrido 15 minutos desde su último uso.

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Alta demanda

La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a partir de mañana a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este cepillo de vapor que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

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