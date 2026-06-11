Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el oxímetro de pulso más barato del mercado: ideal para medir a saturación de oxígeno arterial y la frecuencia cardíaca
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
R. P.
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de salud y bienestar que apunta a volar de las estanterías en cuestión de horas. Se trata del oxímetro de pulso que combina precisión más preciso y cuyo precio es una auténtica ganga: por tan solo 9,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que ofrece exactitud frente a la medición de la saturación del oxígeno arterial y la frecuencia cardíaca. Ideal para aquellos consumidores que padezcan patologías como asma bronquial, insuficiencias cardíaca o enfermedades pulmonares obstructivas.
El aparato cuenta con una pantalla de fácil lectura y diseño de pinza para el dedo, perfecto para medir de forma no invasiva el nivel de oxígeno en la sangre y el pulso. Además, el oxímetro es pequeño y ligero, ideal para transportarlo a cualquier parte.
Según indica el fabricante, incluye cinta de sujeción y pilas. Con respceto al sistema de funcionamiento, la desconexión es automática, lo que fomenta el ahorro de energía y llama a la calma para los consumidores m´sa despistados.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este oxímetro de pulso que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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