Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador sin aspas más potente y barato del mercado: disponible por menos de 20 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y con él las interminables jornadas de sol, playa y piscina. Pero si eres de los que vive en una ciudad de interior o no tiene la suerte de contar con una piscina para refrescarse lo ideal es al menos hacerse con todos los aliados posibles para hacer frente al calor.

Los ventiladores, abanicos y demás accesorios del estilo se convierten en un salvavidas para no morir de calor y soportar las altas temperaturas. De hecho, en el apartado de los primeros, los ventiladores, se pueden encontrar en el mercado mejores opciones tanto de precio como de tecnología que hacen de estos electrodomésticos un aliado ideal, silencioso y fácil de guardar. Perfectos para afrontar el verano de la mejor manera.

Ahora, Lidl ha puesto a la venta en su tienda online un ventilador compacto, de pequeñas dimensiones y sin aspas que puede convertirse en tu mejor complemento del verano.

Sin aspas y a un precio imbatible

Con luz ambiental LED en 5 colores diferentes y cambio de color, este ventilador sin aspas puede aliviar las altas temperaturas de cualquier estancia de tu hogar en poco tiempo y sin esfuerzo.

Al no tener aspas, lo convierten en un electrodoméstico inocuo para tus hijos o tus mascotas ya que no hay riesgo de lesiones y además, es fácil de limpiar.

Dos botones

Su sencillo manejo mediante 2 botones hace que puedas ponerlo a funcionar en cuanto te lo lleves a casa y su diseño elegante y con carcasa negro mate hace que quede bien en cualquier estancia de tu hogar.

Además, tiene pies antideslizantes y potencia de 6W. Todo por solo 19,99 euros.