Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera con descuento del 50%: la más barata y potente del mercado
Cuenta con sistema de apagado automático una vez trascurrida media hora de su uso, para que te despreocupes del todo
Emma Fernández / A. O.
Los supermercados Lidl lo han vuelto a hacer. La cadena alemana ha revolucionado a todos sus consumidores con el lanzamiento de una nueva promoción que promete agotarse en horas. Se trata de la cafetera que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que gracias a su sistema de antigoteo permite detener automáticamente el flujo de café cuando retiras la jarra de la placa térmica mientras el aparato sigue funcionando. Una opción ideal para consumir una taza sin derramar ni una sola gota.
La cafetera cuenta con un sistema de apagado automático una vez hayan transcurrido 30 minutos, lo que llama a la calma para los consumidores más despistados. Con respecto a la limpieza, el fabricante indica que las piezas son aptas para el lavavajillas, lo que garantiza durabilidad y simplifica el proceso de lavado.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente cafetera que promete volar de las estanterías en cuestión de horas y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
Los precios de las cápsulas de café: cuánto cuestan realmente
El precio de las cápsulas de café puede variar bastante según la marca y el tipo, pero en general no es el café más barato del mercado.
Las cápsulas originales de marcas conocidas (como Nespresso o Dolce Gusto) suelen costar entre 0,30 € y 0,50 € por cápsula, lo que significa que cada café puede salir por ese precio.
Sin embargo, existen alternativas más económicas, como las marcas blancas de supermercados (Lidl, Mercadona, etc.), donde el precio baja a unos 0,10 € - 0,25 € por cápsula, manteniendo una calidad aceptable.
Si lo comparamos con otros sistemas, como el café molido o en grano, las cápsulas resultan más caras. Un café hecho con cafetera tradicional puede costar apenas 0,05 € - 0,10 € por taza.
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