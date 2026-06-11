Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el edredón de verano más barato del mercado: ideal para combatir las jornadas más calurosas

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete convertirse en el aliado perfecto para combatir las jornadas más calurosas. Se trata del edredón de verano que combina comodidad y frescura y cuyo precio es de tan solo 24,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este artículo es que ofrece máxima confort para conciliar un sueño agradable y ligero. Gracias a su suave funda de microfibra con acabado de aloe vera libera microcápsulas de esta planta, aportando un efecto calmante, refrescante y dermoprotector.

Según indica el fabricante, la temperatura óptima de lavado es de 60 °C y siempre hay que emplear un detergente específico para prendas delicadas. Es una opción excelente para personas con pieles sensibles, reactivas o atópicas, ayudando a prevenir la irritación.

Otro de sus puntos fuertes es que gracias a su moderno acolchado distribuye el relleno de forma uniforme y evita puentes térmico. De este modo, se garantiza un confort duradero y cómodo, incluso después de varios lavados.

Alta demanda

La combinación de calidad, comodidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este edredón de verano que promete volar de las estanterías y que puedas conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

Como lavar el edredón de invierno

Al terminar el invierno, es importante lavar bien el edredón antes de guardarlo, no solo para eliminar suciedad, sino también ácaros, olores y humedad acumulada.

Lo primero es revisar la etiqueta para saber si se puede lavar en lavadora. Si es así, utiliza un programa suave o para prendas voluminosas, con agua fría o templada. Es importante no sobrecargar la lavadora: el edredón necesita espacio para limpiarse bien.

Usa poco detergente, ya que en este tipo de prendas cuesta más aclararlo. Un exceso puede dejar residuos y malos olores. Evita el suavizante, ya que puede apelmazar el relleno. Tras el lavado, el secado es clave. Lo ideal es secarlo al aire libre en un lugar ventilado, dándole la vuelta de vez en cuando para que no quede humedad en el interior. Si usas secadora, añade pelotas de tenis para que el relleno no se apelmace y quede esponjoso.

Antes de guardarlo, asegúrate de que está completamente seco. Luego, guárdalo en una funda transpirable (no de plástico) y en un lugar seco, para evitar moho y malos olores.