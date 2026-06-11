Mañana se esperan colas kilométricas en Lefties para hacerse con la cafetera portátil más barata y bonita del mercado: tu café listo para disfrutarlo en cualquier sitio

El café se ha convertido con los años en una especie de ritual para aquellos entendidos, que se valen de baristas y expertos varios para convertir un acto cotidiano en toda una experiencia casi extrasensorial.

Aroma, molienda del grano, de tueste natural y sobre todo el sabor son algunos de los aspectos a tener en cuenta para elevar una taza de café a la categoría de imprescindible para ser persona o para simplemente disfrutar de una bebida cargada de antioxidante en cada sorbo.

Es por ello que las cafeterías de especialidad parecen haber proliferado tanto como los fans declarados de esta bebida. Ahora, para aquellos que no se imaginan sin su café de siempre han llegado pisando fuerte las cafeteras portátiles. Un imprescindible con el que podrás disfrutar de tu café en cualquier parte y sin esfuerzo.

En Lefties saben que esta tendencia parece haber llegado para quedarse y es por eso que han sacado a la venta en su línea de hogar una cafetera de este estilo bajo la marca de electrodomésticos de Create.

Diseño, comodidad y el mejor sabor

La cafetera express portátil CREATE® con 15 bares de presión y 150W de potencia te permitirá tomar un café caliente en cualquier lugar y sin esfuerzo. Compatible con cápsulas Nespresso y café molido puede ser tuya por solo 89,99 euros, un precio muy competitivo para poder tomar un café caliente o frío, ya que cuenta con ambos modos. Tiene capacidad de 80 ml, pesa 0.95 Kg y cuenta con atería recargable a través de USB-C incluido.

¿Electrodomésticos en Lefties?

Es de las marcas del universo Inditex que más crece y es, consecuentemente, una de las que más quiere hacer crecer el grupo. Con este telón de fondo, no extraña que el gigante fundado por Amancio Ortega la haya elegido para probar suerte en un segmento en el que solo se había adentrado, tímidamente, Zara Home: el de los electrodomésticos. Lefties los ha empezado a vender a través de una alianza con la marca española Create.

La cadena estrechamente vinculada a Zara ha estrenado este año su línea Lefties Home, gama que incorporará tostadoras, hervidores de agua, cafeteras o espumadoras de leche.