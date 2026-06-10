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El superviviente del Mercado de las Tres Cruces
La Galería de las Tres Cruces solo mantiene un único comercio activo, el paso de los años nos ha dejado esta imagen desoladora para el comercio local.
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