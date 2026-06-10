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El superviviente del Mercado de las Tres Cruces

El superviviente del Mercado de las Tres Cruces

Alejandra Bonel García

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El superviviente del Mercado de las Tres Cruces

Alejandra Bonel García

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La Galería de las Tres Cruces solo mantiene un único comercio activo, el paso de los años nos ha dejado esta imagen desoladora para el comercio local.

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