Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el carro de compra más práctico y barato del mercado: menos de 30 euros, plegable y con bolsa térmica integrada

Hacer la compraes una tarea que puede conllevar esfruerzo y a algunos, puede hacérseles cuesta arriba. Pensar en la lista de la compra para no gastar en productos innecesarios, planificar las comidas de la semana y asignar un presupuesto son de los primeros pasos para que ir al supermercado sea algo más sencillo.

Después está quien prefiere tirar de coche para cargar con todo sin esfuerzo y quien recurre al clásico carrito de la compra para llevar todos sus productos. Precisamente, estos últimos están de suerte ya que en Lidl han puesto a la venta a través de su tienda online un carrito de la compra de 2 ruedas, plegable y por un precio que no llega a los 30 euros.

Un imprescindible para tu compra

Desde ahora, y gracias a Lidl, uedes tener un práctico compañero de compras con 2 ruedas grandes y de marcha suave. Se tata del carrito de la compra de la marca Silvercrest. Un imprescindible para llevar bebidas y alimentos sin esfuerzo. Además, cuenta con bolsa térmica integrada y extraíble que mantiene las bebidas y los alimentos fríos hasta 3 horasI sin acumulador de frío.

Incluye además un amplio compartimento principal con soporte lateral para paraguas o bastón y su estructura ligera de aluminio con superficie de transporte estable le da solidez.

También se puede usar por separado como bolsa de transporte gracias a la correa para el hombro y las conexiones de velcro fácilmente desmontables.

Y si eres de los que no sabe dónde guardarlo por falta de espacio, no tendrás problema ya que su práctico mecanismo de plegado hará que lo puedas colocar en cualquier espacio.