Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
San Vitero, el ariete contra la despoblación en ZamoraLatemAluminium, dos años de parálisis en Villabrázaro (Zamora)Tres ex del Zamora CF en el SabadellZamoranos en la Gala de Turismo de Castilla y LeónMañueco, investido presidente de Castilla y León
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el carro de compra más práctico y barato del mercado: menos de 30 euros, plegable y con bolsa térmica integrada

El mejor complemento para hacer tus compras sin esfuerzo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el carro de compra más práctico y barato del mercado: menos de 30 euros, plegable y con bolsa térmica integrada

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el carro de compra más práctico y barato del mercado: menos de 30 euros, plegable y con bolsa térmica integrada

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

F. L.

Hacer la compraes una tarea que puede conllevar esfruerzo y a algunos, puede hacérseles cuesta arriba. Pensar en la lista de la compra para no gastar en productos innecesarios, planificar las comidas de la semana y asignar un presupuesto son de los primeros pasos para que ir al supermercado sea algo más sencillo.

Después está quien prefiere tirar de coche para cargar con todo sin esfuerzo y quien recurre al clásico carrito de la compra para llevar todos sus productos. Precisamente, estos últimos están de suerte ya que en Lidl han puesto a la venta a través de su tienda online un carrito de la compra de 2 ruedas, plegable y por un precio que no llega a los 30 euros.

Un imprescindible para tu compra

Desde ahora, y gracias a Lidl, uedes tener un práctico compañero de compras con 2 ruedas grandes y de marcha suave. Se tata del carrito de la compra de la marca Silvercrest. Un imprescindible para llevar bebidas y alimentos sin esfuerzo. Además, cuenta con bolsa térmica integrada y extraíble que mantiene las bebidas y los alimentos fríos hasta 3 horasI sin acumulador de frío.

Incluye además un amplio compartimento principal con soporte lateral para paraguas o bastón y su estructura ligera de aluminio con superficie de transporte estable le da solidez.

También se puede usar por separado como bolsa de transporte gracias a la correa para el hombro y las conexiones de velcro fácilmente desmontables.

Noticias relacionadas y más

Y si eres de los que no sabe dónde guardarlo por falta de espacio, no tendrás problema ya que su práctico mecanismo de plegado hará que lo puedas colocar en cualquier espacio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents