Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de tuppers de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 6,99 euros
El imprescindible para conservar mejor y durante más tiempo tus alimentos
F.L.
Lidl ha vuelto a reventar los precios, esta vez con un set de tuppers de acero inoxidableque promete ayudar a conservar mejor y durante más tiempo todos tus alimentos.
Todos tenemos este tipo de recipientes de cierre hermético para guardar las sobras, conservar las comidas que hemos preparado para toda la semana y en muchas ocasiones, solemos comprar aquellos que son más baratos y por tanto de peor calidad. Plásticos con BPA que no son aptos para microondas o que liberan componentes nocivos al someterlos a elevadas temperaturas.
De vidrio o acero inoxidable son los materiales que recomiendan los expertos en seguridad alimentaria, y ahora en Lidl puedes encontrarlos en pack y a un precio inmejorable.
Tuppers de acero inoxidable / Lidl
Conservar mejor tus alimentos
En esta ocasión, Lidl te trae un set de tuppers con tapas y recipientes del mismo tamaño combinables dentro de la misma serie. Un juego ideal para conservar, congelar, calentar y preparar alimentos. Además, cuentan con tapa con junta de silicona y cierres de clic para asegurarte de que cierran de forma hermética y se pueden guardar unos dentro de otros para ahorrar espacio.
Fabricados en acero inoxidable, este material es resistente a temperaturas de -20 a 220 °C y la tapa también aguanta temperaturas de -20 a 100 °C Además, son recipientes aptos para horno sin tapa hasta 220 °C (solo para calentar) y también pueden usarse en microondas y lavavajillas.
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