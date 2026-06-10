Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el reloj de pared futurista que cuesta menos de 12 euros: tiene muchas funciones
Una oportunidad única
B.D.
Qué bien luce un reloj de pared, más cuando es de diseño futurista como el que venden en Lidl y que cuesta menos de 12 euros. Además, tiene muchas funciones. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un reloj de pared y de mesa LED, con mando a distancia por infrarrojos. Tiene función de despertador con 3 horas de alarma ajustables y desconectable para el fin de semana.
Reloj de pared. / Lidl
Se visualiza la hora (12/24 h), fecha (día, mes) o temperatura (°C / °F), y se puede colocar de pie o montar en la pared.
Además, dispone de 115 colores seleccionables con brillo ajustable en 3 niveles y un programa de cambio de color.
Disponible
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que está disponible por solo 11,99 euros.
Puedes hacerte con él AQUÍ.
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