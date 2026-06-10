Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo que garantiza el alisado más resistente: disponible por menos de 15 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
E.F.
¿Cansada del encrespamiento capilar? No te preocupes, Lidl trae la solución definitiva para un pelo fuerte y brillante. Se trata de la plancha que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 10,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de placas calefactoras recubiertas de cerámica y queratina, lo que garantiza un pelo suave y libre de encrespamiento. Además, su función iónica permite resultados de peinado óptimos y máxima fijación con el paso del tiempo.
Otro de sus puntos fuertes es la seguridad. Cuenta con un sistema de apagado automático una vez hayan transcurrido 30 minutos desde su último uso. Además, tiene una opción de bloqueo de teclas para evitar que la temperatura se cambie accidentalmente durante el peinado, así como una función de memoria que guarda la empleada en el último uso. Sin duda, la solución definitiva para evitar daños en el cabello difíciles de reparar.
Plancha de pelo. / Lidl
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos con un único objetivo: conseguir esta potente plancha que promete volar de las estantería y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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