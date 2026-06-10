Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de barbacoa más barato del mercado: por solo 3,19 euros

Llega el verano con él, las delicisonsas barbacoas de fin de semana. Si eres de los quel es gusta una brasa más que a un tonto un lápiz no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden el juego de barbacoa más barato del mercado. Por solo 3,19 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Se trata de un conjunto de tres piezas formado por un trinchador, una espátula y unas pinzas que están hechas de acero inoxidable con el mango de plástico.

Pero lo mejor de todo es el aspecto lujoso de estos utensilios de barbacoa, por lo que nadie se creerá que has pagado tan poco dinero por ellos.

Su precio original era de 3,99 euros, pero como están en la promoción semanal de Action tienen un descuento del 20 por ciento, con lo que se quedan en 3,19 euros, un chollo.

La mejor barbacoa

Hacer una buena barbacoa no depende solo de la carne aunque, no nos engañemos, la calidad se nota por encima de todo. Sin embargo, cómo manejas el fuego y los tiempos son también claves.

Uno de los trucos más importantes es esperar a que las brasas estén en su punto. No se debe cocinar con llama, sino cuando el carbón esté blanquecino. Así evitarás que la comida se queme por fuera y quede cruda por dentro. Además, es recomendable sacar la carne de la nevera un rato antes para que no esté fría al ponerla en la parrilla.

Otro error común es estar dando vueltas a la comida constantemente. Lo ideal es dejar que se haga bien por un lado y girarla una sola vez, para que conserve los jugos y quede más sabrosa.

La altura de la parrilla también importa: ni demasiado cerca del fuego ni demasiado lejos. Un calor medio es lo que permite una cocción perfecta. Por último, deja reposar la carne unos minutos antes de servir, ya que ayuda a que quede más jugosa y en su punto.