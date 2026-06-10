Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la balanza inteligente más barata del mercado: se puede conectar con tu teléfono móvil

Si quieres controlar tu peso no puedes perderte la oferta de Action que vende la balanza inteligente más barata del mercado que se conecta a tu teléfono móvil. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata de una balanza en color negro que cuenta con una pantalla LCD. Con esta balanza se mide el peso, pero también el porcentaje de grasa, la masa muscular y muchos otros valores. Además, se conecta con iOS y smartphones Android a través del bluetooth.

¿Quieres adelgazar y llevar un estilo de vida saludable? Analiza tus logros con esta balanza inteligente que controla tu peso y otros factores como el porcentaje de grasa, el BMI y la masa muscular.

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta balanza inteligente tenía un precio de 11,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 9,95 euros.

Trucos para perder kilos antes del verano (de forma saludable)

Perder peso de cara al verano no debería ser una carrera rápida, sino un proceso equilibrado. La clave está en cambiar hábitos, no en hacer dietas extremas.

Uno de los trucos más importantes es mejorar la alimentación sin obsesionarse. Apostar por comida real (verduras, frutas, proteínas y alimentos poco procesados) ayuda a reducir calorías sin pasar hambre. Evitar refrescos, alcohol y productos ultraprocesados marca una gran diferencia.

Redacción

Otro punto clave es el movimiento. No hace falta pasar horas en el gimnasio: caminar más, moverse a diario o hacer ejercicio moderado ya ayuda a activar el metabolismo y quemar grasa.

También es fundamental beber suficiente agua, ya que muchas veces se confunde el hambre con la sed. Mantenerse hidratado ayuda a controlar el apetito.

Dormir bien es otro factor que mucha gente olvida. El descanso influye directamente en el peso, ya que la falta de sueño aumenta el apetito y el picoteo.