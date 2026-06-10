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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el revolucionario sistema para blanquear los dientes: es vegano y solo cuesta 1,22 euros

Ojo con utilizar algunos trucos de la abuela para dejar tu dentadura blanca porque puedes dañar el esmalte y hasta alguna pieza

Action.

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Benito Domínguez / A. O.

Si quieres mejorar tu sonrisa no puedes perderte la oferta que tienen en Action donde venden el revolucionario sistema para blanquear los dientes. Es vegano y solo cuesta 1,22 euros. Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con él.

Se trata de un polvo blanqueador con diferentes sabores, como cocosandíamelocotón y melón. La utilización de este polvo ayuda a reducir la decoloración de los dientes.

Además, es una fórmula vegana y se vende en una caja con 30 gramos.

Su precio original era de 1,39 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda en 1,22 euros.

Blanquear los dientes: peligros que debes conocer

Blanquear los dientes es cada vez más común, pero no siempre es inocuo. Aunque puede mejorar la estética, también tiene riesgos si no se hace correctamente.

Uno de los principales problemas es la sensibilidad dental. Muchos tratamientos blanqueadores utilizan productos químicos (como el peróxido) que pueden afectar al esmalte y provocar molestias al frío o al calor.

Extraen una aguja de dentista del cerebro de una niña de 4 años en Barcelona

Extraen una aguja de dentista del cerebro de una niña de 4 años en Barcelona

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También existe el riesgo de dañar el esmalte si se abusa de estos productos o se utilizan sin control profesional. Un esmalte debilitado no se regenera, lo que puede derivar en dientes más frágiles.

Otro peligro es la irritación de encías, especialmente cuando los productos entran en contacto con los tejidos blandos. Esto puede causar inflamación o incluso pequeñas quemaduras. Además, los resultados no siempre son los esperados. En algunos casos, el blanqueamiento puede dejar un tono desigual o no funcionar igual en todos los dientes.

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Por último, algunos remedios caseros o virales (como usar limón, bicarbonato en exceso o carbón) pueden ser especialmente agresivos y perjudiciales a largo plazo.

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