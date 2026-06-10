¿Cada cuánto hay que ponerse crema solar en la playa? La respuesta que muchos pasan por alto

Aplicarse crema solar antes de ir a la playa es un gesto habitual para muchas personas durante el verano. Sin embargo, existe un error muy frecuente: pensar que un protector con SPF 50 o SPF 50+ permite olvidarse de volver a aplicarlo durante horas.

La Clínica Jaime Vilar recuerda que la protección solar es la primera línea de defensa frente a los rayos ultravioleta, relacionados con el fotoenvejecimiento, las quemaduras y el riesgo de cáncer de piel. Y precisamente en la playa, donde la radiación es más intensa, utilizar correctamente el protector resulta especialmente importante.

La recomendación general, según explica la clínica, es reaplicar la crema solar cada dos horas como mínimo cuando se permanece bajo el sol directo.

Por qué hay que reaplicar la crema cada dos horas

La necesidad de renovar la protección no depende únicamente del factor SPF elegido. La Clínica Jaime Vilar señala que la exposición continuada a la radiación ultravioleta degrada progresivamente la eficacia del producto. Además, parte del protector se pierde al bañarse, sudar o secarse con una toalla.

Por este motivo, incluso utilizando un protector con SPF 50+, sigue siendo necesario volver a aplicarlo cada dos horas para mantener la protección.

Cómo elegir un protector solar adecuado

Recomiendan optar por productos con SPF 30 o superior. Según explica, el SPF 30 bloquea el 97 % de los rayos UVB, mientras que el SPF 50 alcanza aproximadamente el 98 %.

También aconseja elegir protectores de amplio espectro, capaces de proteger tanto frente a los rayos UVB, asociados a las quemaduras, como frente a los rayos UVA, relacionados con el envejecimiento cutáneo.

Otro aspecto importante es la resistencia al agua. Las fórmulas resistentes al agua pueden resultar útiles cuando existe contacto frecuente con el agua o se realiza actividad física que provoca sudoración.

Los consejos que no conviene olvidar

También aconsejan los expertos de la clínica aplicar el protector solar entre 15 y 30 minutos antes de la exposición al sol para favorecer su correcta absorción. E insisten en utilizar una cantidad suficiente de producto y repetir la aplicación cada dos horas o después de bañarse, sudar o secarse.

Además, recuerdan la importancia de complementar la protección con sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV, ropa de protección solar y la búsqueda de zonas de sombra, especialmente entre las 10.00 y las 16.00 horas.

Por último, aconseja realizar revisiones periódicas de los lunares y prestar una atención especial a la piel si existen antecedentes familiares o quemaduras previas.