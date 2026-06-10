El dispositivo de menos de 15 euros que puede evitar que algunos aparatos consuman electricidad durante horas sin necesidad

Los temporizadores mecánicos se han convertido en una de las herramientas más económicas para controlar el consumo eléctrico doméstico. Aunque llevan décadas en el mercado, el aumento del precio de la energía ha hecho que muchos consumidores vuelvan a fijarse en estos pequeños dispositivos, capaces de automatizar el funcionamiento de algunos aparatos sin necesidad de aplicaciones móviles ni conexiones a internet.

Su funcionamiento es sencillo: se conectan entre el enchufe y el aparato eléctrico y permiten establecer franjas horarias de encendido y apagado mediante un sistema de pestañas o ruedas giratorias. De esta forma, determinados equipos solo reciben electricidad durante las horas necesarias, evitando consumos prolongados que a menudo pasan desapercibidos.

Uno de los usos más habituales es el control de termos eléctricos, radiadores auxiliares o sistemas de iluminación exterior. En estos casos, el temporizador impide que los equipos permanezcan funcionando más tiempo del necesario, lo que puede traducirse en una reducción del gasto energético a lo largo del año.

Especialmente útiles para termos eléctricos

Los especialistas en eficiencia energética destacan que estos dispositivos pueden resultar especialmente interesantes en viviendas que cuentan con termos eléctricos para el agua caliente sanitaria. En muchos hogares, estos aparatos permanecen conectados las 24 horas del día pese a que el agua solo se utiliza en momentos concretos.

Mediante un temporizador mecánico es posible programar el funcionamiento del termo para que caliente el agua antes de las horas habituales de uso, evitando ciclos innecesarios durante la noche o cuando la vivienda permanece vacía durante gran parte de la jornada.

Aunque el ahorro depende de factores como el aislamiento del depósito, los hábitos de consumo o el tipo de aparato, los expertos coinciden en que una mejor gestión de los horarios de funcionamiento puede contribuir a reducir la factura eléctrica sin afectar al confort de los usuarios.

Con precios que suelen oscilar entre los 5 y los 15 euros, los temporizadores mecánicos representan una de las inversiones más asequibles para quienes buscan controlar el consumo energético del hogar. Su instalación no requiere conocimientos técnicos y puede realizarse en cuestión de segundos, convirtiéndolos en una alternativa práctica para automatizar tareas y evitar gastos innecesarios.