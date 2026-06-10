La confesión de Julia Otero sobre su cáncer: “Estoy esperando como agua de mayo”

Julia Otero ha reaparecido este martes en la gala de los Premios 'Maga de Magas', donde recibió el galardón a Mejor creadora de opinión del año. Allí, según han publicado diferentes medios, la periodista habló de su estado de salud y reconoció que espera con impaciencia la llegada de septiembre, cuando se cumplirán cinco años desde que fue diagnosticada de cáncer de colon.

La comunicadora explicó que continúa sometiéndose a revisiones periódicas cada tres meses y admitió que esos controles siguen provocándole cierta preocupación. “Estoy esperando como agua de mayo que llegue septiembre”, señaló al referirse a una fecha que considera especialmente importante dentro de su proceso de recuperación.

Otero también explicó que alcanzar ese plazo de cinco años no supone un alta médica definitiva, aunque sí marca una frontera relevante en el seguimiento de su enfermedad. Además, recordó el apoyo recibido durante estos años y destacó el papel fundamental de su familia durante todo el proceso.

No es la primera vez que la periodista habla públicamente sobre el cáncer que le fue diagnosticado en 2021. En 2022, durante una entrevista en Lo de Évole, confesó con detalle cómo vivió los momentos más duros del tratamiento...

“La quimioterapia es un veneno”

En 2022, durante su entrevista en Lo de Évole, Julia Otero habló con una sinceridad poco habitual sobre el cáncer de colon que le diagnosticaron en 2021 y sobre la dureza del tratamiento al que tuvo que someterse. La periodista recordó entonces el impacto que supuso recibir la noticia y llegó a reconocer que hubo momentos en los que el sufrimiento físico y emocional fue extremo.

“Siempre es una cosa que le pasa a otros”, confesó al recordar el diagnóstico. Otero explicó que decidió conocer todos los detalles de la enfermedad desde el primer momento porque creía que afrontar la realidad le ayudaría a soportar mejor el proceso. “La quimioterapia es un veneno, es un veneno controlado”, afirmó durante aquella conversación con Jordi Évole.

La comunicadora relató también algunas de las secuelas del tratamiento, como las llagas, la dificultad para comer o el agotamiento acumulado. Incluso reconoció que hubo sesiones especialmente difíciles en las que llegó a pensar: “Ahora viene que prefiero morirme”. Unas declaraciones que reflejaban el momento más duro de una enfermedad que marcó profundamente su vida.