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Cambiar a iluminación LED: el sencillo gesto que puede reducir notablemente el gasto eléctrico del hogar

Las bombillas LED consumen hasta un 80% menos energía que las tradicionales y duran años más, lo que las convierte en una de las inversiones más rentables para ahorrar en casa.

Lámpara LED

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Benito Revilla

Cambiar las antiguas bombillas de una vivienda por modelos LED es una de las medidas más sencillas y efectivas para reducir el consumo eléctrico. A diferencia de otras actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética, esta no requiere obras ni grandes desembolsos, y puede aplicarse de forma gradual en función de las necesidades de cada hogar.

La principal ventaja de esta tecnología es su menor consumo. Una bombilla LED puede ofrecer una iluminación similar a una halógena o una incandescente utilizando una fracción de la energía. Esto se traduce en una reducción inmediata del gasto asociado a la iluminación, especialmente en aquellas estancias donde las luces permanecen encendidas durante más tiempo, como salones, cocinas o zonas de paso.

Además del ahorro energético, las bombillas LED destacan por su larga vida útil. Mientras que una bombilla tradicional puede durar alrededor de mil horas, muchos modelos LED superan las 15.000 horas de funcionamiento. Esto implica menos sustituciones y un gasto menor en mantenimiento a largo plazo.

Un ahorro que puede superar los 100 euros al año

Los expertos señalan que una vivienda que todavía utiliza bombillas halógenas puede experimentar una reducción significativa en su factura eléctrica tras realizar el cambio a tecnología LED. Aunque la cifra exacta depende del número de puntos de luz y de las horas de uso, en algunos hogares el ahorro anual puede situarse entre los 50 y los 100 euros, e incluso superarlos en casos de uso intensivo.

A la hora de comprar una bombilla LED, los especialistas recomiendan fijarse en los lúmenes, que indican la cantidad de luz emitida, y no únicamente en los vatios. También es importante elegir la temperatura de color adecuada para cada estancia, ya que influye en el confort visual y en la percepción del espacio.

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Por su bajo coste, su facilidad de instalación y la rapidez con la que se amortiza la inversión, la iluminación LED continúa siendo una de las alternativas más recomendadas para quienes buscan reducir gastos domésticos sin renunciar al confort.

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